Freestyle motokrosař Pilát za měsíc zahájí sezonu, znovu na KTM

Závodník z Pyšel na Benešovsku už v podstatě půl roku jezdí na KTM pro rok 2017. Během návštěvy rakouské motocyklové firmy mu byla prezentována ještě novější motorka pro freestyle motokros, tedy pro rok 2019.

„Trendem je větší výkon. V našem sportu se nám neustále zkracují rozjezdy kvůli tomu, aby se prodalo více lístků do arén. Proto má KTM v motoru zabudovaný speciální válec, který pomůže zvýšit výkon zespoda,“ popisoval Pilát, který má doma čtyřtaktní KTM pro motokros. „Na ní jezdím kvůli fyzičce, abych nebyl lenoch. Na freestyle motokros preferuji ale dvoutaktní stroje. U nich totiž nehrozí, že mi zapálí molitany ve foint pitu.“

4. místo obsadil Petr Pilát v seriálu MS v minulé sezoně. Bronz mu těsně utekl. 12 roků už závodník z Pyšel bojuje na motocyklu KTM. Stejně tomu bude i dál. 28. ledna začíná nová sezona MS závodem ve švýcarské Basileji.

Pilátovi začíná nová sezona 28. ledna, kdy startuje seriál mistrovství světa ve freestyle motokrosu ve švýcarské Basileji.

Cílem bude vylepšit čtvrté místo z celkového pořadí. O šanci na vysněný bronz přitom vytáhlý borec přišel až při posledním podniku v Polsku, kde nic nepokazil, ale na konečnou třetí příčku to ani tak nestačilo. Pilát navíc kvůli kolizi termínů přišel o start na gladiátorské exhibici v pražské O2 Areně.

„Snažím se teď hlavně relaxovat a regenerovat, abych byl fit,“ prozradil Pilát o vánočním čase.

V sídle KTM si sedl také na silniční speciál, se kterým se rakouská značka premiérově zúčastní kategorie MotoGP. „Jejich novou motorku jsem si prohlížel asi půl hodiny. Je to skvost. Bylo u ní pět mechaniků, neustále něco ladili,“ popisoval Petr Pilát.

A jak se KTM bude v následujícím roce dařit v prestižním MS silničních motocyklů? To si český freestyle motorkosař netroufl odhadnout. „Říkali mi, že mají z MotoGP speciálu dobré pocity. Věří, že motorka bude fungovat, stále zkoušejí nějaké novinky. Otázkou je, jak to celé sedne jezdcům. Jsou ale připraveni do projektu investovat, věnovat se tomu opravdu na maximum,“ dodal Pilát.