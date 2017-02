Novák: Vadí mi, že nemáme vlastní dráhu. Zbytečně přicházíme o zlato

Tolik chtěl dát své svěřenkyni najevo, že v závodě na pět kilometrů musí přidat. „Zatrnulo, když ve třetím kole jela přes 33 sekund,“ přiznal Novák.

Jste spokojený s výsledky Martiny na mistrovství světa?

Určitě. Jsou věci, které mohou ovlivňovat výkon, ať už aklimatizace nebo různé bolístky, takže když se to takhle povede a přiveze se zlato a stříbro, tak to asi ani nemusím rozebírat. Z mé strany mohu Martině jedině poděkovat.

Čím jste slavil v letadle?

Nejdřív šampaňské, poté víno. Vyzkoušel jsem jak bílé, tak červené. Obě byla dobrá. A pak jsem ochutnal asi osmnáctiletý Chivas Regal.

Co ukázal světový šampionát směrem k olympiádě?Ukázalo se, že Korejci jsou připravení. Hala i všechny prostory kolem jsou, až na malé drobnosti, hotové. Organizačně vynikající, led se jeví rychlý, diváci fantastičtí. Těší nás medaile, z olympiády je samozřejmě chceme taky.

Bylo důležité osahat si Koreu?

Je dobré znát tamní jídla a čeho se vyvarovat. Přece jen kuchyně je jiná než u nás, mají hodně pálivého jídla, všude používají chilli papričky. Vyzkoušeli jsme si všechno a zatím jsme žádný velký zádrhel neobjevili. (smích)

Prohlédli jste, kde budete při olympiádě bydlet?

Koukali jsme, ale ty domy jsou stále rozestavěné, sice stojí, ale ještě se dodělávají. Ale vesnice už je patrná.

Jak bude vypadat pět dní, které zbývají do odletu na mistrovství světa ve víceboji?

Teď budeme pár dní doma, bohužel bez ledu. To mě mrzí nejvíc, protože třeba když se podíváme na trojku, tak tam bylo vidět, že Martina nejezdí dost daleko od špuntů. Bez dráhy to ale nemůžeme natrénovat. Nemohu si v tréninku postavit špunty a chtít, aby Martina hodinu trénovala nájezd a průjezd zatáčky. My pak ztrácíme zbytečně zlatou medaili kvůli pár centimetrům, o které by mohla jet jinak. Vadí mi, že nemáme dráhu a čím dál víc.

Jak prožíváte tréninky a triumfy s postupujícím věkem?

Tréninky jsou pořád stejné, opakují se. Pokud jde o závody, jsem nervózní, bojovat stále o medaile není vůbec jednoduché. Ukazuje se, že Nizozemci na pětku pokaždé proti Martině postaví někoho, kdo celou sezonu nestartoval, vyjel si výsledek v kvalifikaci a pak se připravoval jen na Martinu. Bohužel jim to nevyšlo. (úsměv) Překvapila nejstarší závodnice - Claudia (Němka Pechsteinová), která také vynechala závody a na MS trojku. Vyplatilo se.

Jaký byl ohlas v Koreji na to, že Martina má nejvíce zlatých medailí v historii MS?

Docela dobrý. Všichni za mnou chodili a gratulovali. Nejdříve jsem si říkal proč, protože gratulantů obvykle bývá méně než tentokrát. Pak mi došlo, že Martina vyhrála devátou zlatou po sobě a také že se v počtu zlatých medailí dostala před Ireen (Nizozemka Wüstová), která pak patnáctistovku nevyhrála.

Těší vás dominance Martiny na pětikilometrové trati?

Samozřejmě, že se všichni vždycky ptají, zda má sportovec stále nějakou motivaci. Jestli může být stále nejlepší na světě. Martina dokazuje, že to jde.

Kam až může sérii zlatých natáhnout?

Záleží už jen na rychlobruslařské dráze. Všechno je o setinkách a desetinkách. Pokud nebudeme trénovat na vlastní dráze, nemůžeme jezdit zatáčky tak rychle jako ti, co dráhu mají. Martina je nastavená vyhrávat ještě deset let, důležité bude její zdraví.

Jaký byl pro vás pohled na stupně vítězů?

Tentokrát byl trochu zvláštní. Stupně vítězů byly na jedné straně, na té druhé visely vlajky. A já stál uprostřed. Zase jsem potřeboval fotit, točit video, takže to bylo složité, aby tam byla Martina i vlajky. Jako vždy jsem zpíval. Ale všiml jsem si, že ze mě jdou ze začátku skřeky, jak jsem byl vyřvaný ze závodu. Přesto jsem si tak nějak zpíval. I ta slzička tam byla.

Jaké jsou ambice pro mistrovství světa ve víceboji v norském Hamaru?Musíme se bavit střízlivě a rozumně. Martina na Ireen nemá, Ireen je rychlá na pětistovce i na patnáctistovce. Všechno, co Martina loni prožila, se teď částečně projevilo. Martina je ale takový borec, že i když jí něco falíruje, dokáže se s tím vyrovnat. Chtěla z Koreje odjet jako mistryně světa a odjela. Vidím to s Hamarem tak, že když tam bude druhá, tak to bude perfektní, protože Ireen je na krátkých tratích tak rychlá, že se to na pětce už sjet nedá.

Cítíte, že potřebujete dovolenou?

Hlavně Martina potřebuje na dovolenou, jet do lázní a k moři. Tentokrát jí na to prostor vytvoříme.

Jaké máte pro letošek plány s Martinou ohledně cyklistiky?

Uvidíme. Záleží, jak na tom Martina bude. Pokud nebude tři neděle, měsíc trénovat, tak se nic nestane. Ona je stejně takový typ, že neumí nic nedělat, a stejně se bude i při dovolené nějak udržovat.

Pojede Martina na cyklistické mistrovství světa?

Máme informaci, že mistrovství světa bude hodně kopcovité, včetně časovky. Uvidíme, jak na tom Martina v květnu, na začátku června bude. Mohla by ji skvěle doplňovat i Nikola. Je připravená velmi dobře, což teď ukázala na bruslích,už tam nehraje poslední housle.

Martina Sáblíková na pětikilometrové trati na mistrovství světa v korejském Kangnungu

Co jste řval na Martinu na pětce?

No samozřejmě mi zatrnulo, když ve třetím kole jela přes 33 sekund, to si dovolit neměla (smích), rychle jsem to musel dát do pořádku. Komunikujeme spolu, diskutujeme, ukazuji na prstech. Mám sice deset prstů, ale vzduchem jich létá dvacet. Ona ví, co ukazuji. Jedná se i o techniku, o odrazy. Třetí kolo za 33 sekund nebylo zřejmě správně ani technicky, ale hned to napravila.

Podle Martiny byl právě křik po třetím kole zlomovým momentem. Souhlasíte?

Je to tak. Martina skvěle reaguje. Vím, že jede s rezervou. Možná se jí zdálo, že to první kolo přepálila, když jela za 30,2. Bylo vidět, že led není vůbec jednoduchý. Všichni, kromě Claudie, ke konci hodně zpomalovali.