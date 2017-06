Nizozemcům chceme oplatit porážku z přípravy, říká volejbalista Michálek

Máte za sebou už první turnaj v Jižní Koreji, užili jste si ho?

Docela ano, i když je tam pořád velký časový posun. Půlka lidí, co už Koreu zažila, byla v pohodě. Ta druhá se s tím moc nedokázala srovnat. Jen je škoda, že jsme nepřivezli víc vítězství. Myslím si, že s domácí Koreou jsme vyhrát měli (Česko prohrálo 2:3).

Co chybělo, abyste pátý set uhráli pro sebe?

Řekl bych, že asi více zkušeností. I když je náš mančaft více méně stejný a pravidelně se točíme, sezona zatím není moc ideální.

Ve vaší skupině jste vyhráli nad Finskem 3:1, ale pak jste nestačili na Slovince. Ti tak suverénně vedou tabulku, je to jasný favorit?

Odehráli jsme s nimi opravdu hezký volejbal. Ano, je to tým, který je o level výš než my, ale utkání to bylo vyrovnané, i když nebyli ve své top sestavě. I tak jsou lepší zejména v tom, že takové drobné dvě až tři chyby za set, které uděláme my, oni prostě nedělají.

Světová liga se teď přesouvá do Budějovic. Vy tak budete hrát v domácím prostředí, jak se těšíte?

Vždycky je to super pocit, když můžete hrát před domácími diváky. Ale já se těším na každý zápas, do kterého nastoupím, takže ani nerozlišuji extraligu nebo reprezentaci. I teď se moc těším, až si zase zahraju.

Na jakého soupeře nejvíce?

Asi na Nizozemce. Chceme jim oplatit porážku z přípravy.

Už sháníte na víkend lístky?

Dostali jsme každý jen čtyři, jenže já jich potřebuji o hodně víc. Takže se musím začít ptát. Asi obejdu kluky, kterým sem do Budějovic nikdo nepřijede, aby mi něco dali.