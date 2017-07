Czudek přivezl sestup. Žehrá na nezkušenost juniorských reprezentantů

„Je to určitě zklamání,“ přiznal kouč Petr Czudek, který s asistentem Ladislavem Sokolovským v roce 2015 dosáhl v této kategorii s českým týmem na skvělé šesté místo a loni přivezl sedmé pořadí.

„I když se loni a předloni udělal úspěch, vždy byla v divizi A prvořadá záchrana. Systém turnaje je velmi divoký a nahrává velkým překvapením. A jako loni hráli o záchranu Francouzi, letos to byli až do posledního zápasu Italové, což se nečekalo,“ dodal trenér.

Podle něj českému celku chyběly oproti minulým letům silné individuality. „Letos kluci neměli na rozdíl od minulých dvou týmů tolik zkušeností z Kooperativa NBL, ale pořád to bylo o jednom zápase. A taky platí, že je jednodušší se zachránit v divizi A, než se dostat z divize B, kde k postupu mezi třemi nejlepšími musíte porazit kvalitní týmy.“

Czudkův výběr měl velkou smůlu v přípravě, kdy přetržené vazy kolena nepustily do turnaje křídelníka Víta Šmerdu, stejný problém s vazy kotníku vyřadil i předpokládaného lídra a kapitána Šimona Puršla a dlouhodobé potíže s kolenem neumožnily start dalšímu podkošovému hráči Kryštofu Chaloupkovi.

„K záchraně jsme potřebovali mít všechny hráče zdravé. A i když jsme ještě měli čas tuhle situaci vstřebat, byly tyto absence velké a hodně citelné. S Chaloupkou a Puršlem nám odešlo nejméně 15 doskoků a v útoku jsme byli chudší o takových 15 až 20 bodů,“ litoval Czudek.

Tomu z loňské sestavy zbyl pouze pivot Martin Roub a absence podkošových opor byla znát nejen na doskoku, kde tým skončil poslední, ale především v útoku, kde Čechům patřilo s průměrem 59,4 bodu patnácté místo z šestnácti.

I přes tyto problémy měli mladíci dvě šance se v divizi A zachránit. Nejprve stačilo vyhrát utkání o 9. až 16. místo s Ukrajinou, jež Češi po boji ztratili o sedm bodů (68:75).

„Zaspali jsme v první půlce, kde jsme nebojovali a nehráli, co jsme si řekli. Až po poločasové bouřce jsme se vrátili do utkání, dokonce i vyrovnali, ale chybělo víc zkušeností zahrát v útoku i obraně to, co by na soupeře platilo,“ podotkl kouč.

Vzápětí se mladí basketbalisté dostali do situace, kdy museli vyhrát oba zbývající duely. Jenže hned napoprvé padli, byť těsně o dva body (53:55), s Italy.

„Italové by normálně v takovém utkání neměli co dělat, ale celý turnaj se hledali, a to i proti nám. Zápas dospěl do koncovky, kde nám byl necitlivě odpískán faul na útočném doskoku, a soupeř rozhodl šestkami. I od trenérů dalších týmů to bylo hodnoceno jako velká chyba rozhodčího, ale stalo se,“ pokýval hlavou Czudek.

Jeho týmu zásadně chyběly zkušenosti teenagerů z NBL, což podle Czudka kontrastovalo s řadou hráčů soupeřů, kteří už zasahují i do evropských pohárů. Turecký křídelník Furkan Korkmaz na začátku července dokonce podepsal kontrakt s Philadelphia 76ers z NBA.

Turecký mládežnický reprezentant Furkan Korkmaz (vpravo) v utkání s Černou Horou.

„My ztráceli už v tom, že naši kluci zatím skoro nehráli ani NBL. Chyběly nám vyhranost a jistota, z nichž plyne sebevědomí. Bylo na nás znát, že jsme vystrašení, často jsme se zbavovali míčů a nechtěli na sebe vzít zodpovědnost. To ale bylo dáno právě malým počtem těžkých zápasů,“ dovozuje kouč.

Zároveň však není zastáncem toho, aby v nejvyšší domácí soutěži mužů byly povinné kvóty právě pro mladé hráče, které by jim větší rozehrání umožnily. „Vynucovat hráčům minuty touhle cestou je nesmysl.“