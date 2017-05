Brankář Čech pomohl reprezentantkám v lakrosu s cestou na MS

dnes 20:57

Nebýt fotbalového brankáře Petra Čecha, možná by česká reprezentace žen v lakrosu nemohla jet na červencové mistrovství světa do Anglie. Složitě totiž hledala potřebné sponzory. Povedlo se jí to až s pomocí gólmana Arsenalu a jedenáctinásobného nejlepšího českého fotbalisty, který se sám nabídl, že jim se sháněním peněz pomůže svým jménem. Za odměnu si mohl s lakrosovou reprezentací zatrénovat.

„Náhodou jsem na sociálních sítích zachytil výzvu, že se lakrosová reprezentace kvalifikovala na mistrovství světa, ale nemá potřebné finance na to tam jet. Takže jsem zavolal svým spolupracovníkům ze Sport Investu a začali jsme hledat způsob, jak jim pomoct,“ řekl Čech. „Jsem strašně rád, že jsem jim mohl pomoct a že se nakonec povedlo najít prostředky, aby holky mohly jet, protože si to zaslouží, když se kvalifikovaly,“ uvedl. Rozpočet na účast na mistrovství světa je 1,6 milionu korun. „A to je pro nás astronomická částka,“ řekla manažerka reprezentace Dagmar Merrellová. „Část si platí samy hráčky, část máme od svazu a zbytek je od sponzorů. Ty jsme dlouho marně sháněly. Jednoho dne se nám ozval manažer Petra Čecha a nabídl nám pomoc. Nejdříve jsme tomu nemohly vůbec uvěřit. Teď už tedy věříme a jsme neskutečně vděčné a šťastné. Díky Petrově podpoře se nám povedlo na sebe upozornit a sehnat potřebné sponzory. Díky němu tam jedeme,“ dodala. Během šampionátu, který se koná 12. až 22. července v anglickém Guildfordu, bude Čech s Arsenalem na soustředění v Austrálii a Číně, takže reprezentantkám nebude moci přijet fandit osobně. Přijel je pozdravit alespoň dnes na trénink v pražském Radotíně. A rovnou si s nimi i zatrénoval. Vyzkoušel si také roli brankáře a vedl si velmi dobře. Zhruba z 50 střel ho nejlepší české lakrosařky překonaly jen dvakrát a hned několikrát ho za dobrý zákrok odměnily potleskem. „Všechny jsme na něj střílely a chytil nám skoro všechno. Je to přirozený talent,“ chválila Čecha středopolařka Adéla Blahovcová. „Jsme Petrovi obrovsky vděčné. Díky němu se můžeme plně soustředit na trénink, chodíme na hřiště čtyřikrát týdně a nemáme starosti se sháněním peněz,“ dodala. „Já už lakros trochu znal z televize. Koukal jsem na něj při turné v USA, kde je populární. Ale osobně jsem si ho vyzkoušel poprvé. Takže jsem se hlavně bál, abych si neudělal ostudu,“ prohlásil Čech. „Brankářek jsem se ptal, jakou techniku mají k chytání lakroskou, abych ji využil co nejvíce. Bylo docela zajímavé poznat rozdíl v chytání,“ dodal.