Benda myslí na rekordní titul s Nymburkem, v reprezentaci se loučí

Benda zatím neví, zda o něj bude bojovat v barvách Nymburka, ale v pětatřiceti letech chce pokračovat v kariéře. S největší pravděpodobností už neoblékne dres národního týmu, a to ani na letošním mistrovství Evropy.

„Já jdu do repredůchodu. V reprezentaci jsem několik let odehrál a pokračovat tam nebudu. Přemýšlel jsem o tom dlouho. Trenér o tom ví od srpna a zatím se z mého pohledu nic nezměnilo. Je to náročné rozhodnutí, ale je třeba přes léto regenerovat nejen fyzicky, ale i psychicky. Už nemohu být pořád v zápřahu. Trochu chci zvolnit,“ odůvodnil Benda.

„Chci mít ještě nějaké síly na sezonu. Dávám tomu 99 procent, že už mě nic nezviklá. Evropa je samozřejmě lákavá, ale já to nechci oddalovat,“ dodal.

I letos ho mohly dobít mistrovské oslavy. „Ten moment vítězství je vždy stejný. Samozřejmě už si nepamatuji všechny oslavy, jak to probíhalo. Pamatuji si ale ten první titul. Každopádně zisk titulu a splnění cíle je vždy hodně povzbuzující do dalších let. Doufám, že u toho Nymburk zůstane i v dalších letech. Zda u toho budu já, to se uvidí,“ naznačil Benda, že zatím nemá jasno, jestli bude v klubu pokračovat.

„Uvidíme. Začneme o tom jednat v nejbližších týdnech. Já každopádně chci hrát, dokud mi bude sloužit zdraví. Nechci hrát o sestup, baráže, ale chci hrát o tituly. Jak jednou čuchnete k tomu, že hrajete play-off až do konce a máte titul, tak se mi od toho nechce odcházet,“ připustil.

Navíc má šanci vyrovnat rekord 11 titulů Sokolovského, který je sbíral nejprve s Opavou a pak také v Nymburce. A nyní patří do vedení klubu. „Taky mě chce vykopnout, abych ho nevyrovnal, takže si to musím pohlídat,“ žertoval Benda.

Letošního titulu si cení i kvůli tomu, že kvůli novému systému finále na skóre ve dvou zápasech byl boj psychicky náročnější. „Tím, jak bylo letos finále nastavené, byl na nás enormní tlak. I když jsme to na sobě nedávali znát, tak každý cítil, že roli favorita musíme splnit. Nechtěli jsme dopustit překvapení jako v semifinále v Opavě. Zkušenostmi jsme to uhráli,“ oddechl si Benda po výhrách 82:71 a 70:56.

Sám tomu pomohl celkem 16 body a 11 doskoky a patřil k hlavním oporám Nymburka. Ukázal, že ještě nepatří do starého železa. „A kdo řekl, že patřím do starého železa?“ usmíval se Benda. „Já se tak necítím. Samozřejmě vím, že se konec blíží velmi rychle, věk nezastavím, ale mohu ho zpomalit. Až nebudu platným hráčem v Nymburce nebo někde jinde, tak to pověsím na hřebík. Zatím ale cítím, že týmu mohu něco dát,“ dodal.