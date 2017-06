Benda zůstane v Nymburce ještě dva roky, může se stát rekordmanem

„Petr je příkladný lídr týmu. Jeho pracovní morálka je něco, co by se mělo vyučovat na škole. Jeho profesionální přístup je přesně to, čím se náš klub chce prezentovat a my jsme rádi, že můžeme pokračovat společnou cestou dál. Petr je přesně ten člověk, kterého chce mít trenér ve svém týmu a ne v týmu soupeře,“ potěšil asistenta trenéra Orena Amiela podpis smlouvy mezi klubem a bývalým reprezentačním pivotem.

„Přeji Petrovi i nám přinejmenším stejný úspěch, jakého jsme dosáhli v předchozích deseti letech vzájemné spolupráce,“ dodává Amiel.

Představovat pětatřicetiletého Petra Bendu je zbytečné. Jeho basketbalové začátky se váží k rodné Jihlavě, odkud ho do Brna povolal legendární lovec talentů Miroslav „Miki“ Pospíšil a dal mu jako devatenáctiletému obrovskou důvěru.

Už ve své první sezoně odehrál 14 minut na zápas a celkem nastřílel 131 ligových bodů. Jeho role v Brně rostla a rostla a v sezoně 2006/07, poslední v moravské metropoli, trávil na palubovce více než 35 minut na zápas.

V roce 2007 však udělal Petr klíčové rozhodnutí a přestoupil do Nymburka. Jeho minuty i počet bodů sice poklesly, ale to se v týmu s tak velkou konkurencí dalo očekávat.

Petr Benda je hráč, který jde do všeho naplno a svou roli v týmu udržel až neuvěřitelně po celých deset let v Nymburce. Počet zápasů, kdy nenastupoval v základní pětce, by se dal počítat na prstech jedné ruky. V Národní basketbalové lize pomohl Nymburku 3 547 body a 1 709 doskoky.

Aktuálně je Petr Benda mužem s nejvyšším počtem mistrovských titulů NBL v činné službě.