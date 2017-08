Olympijský vítěz v pětiboji Svoboda přemítá o konci kariéry

„Já to tak jako naznačuju a v podstatě se to tak dá říct,“ odpověděl dvaatřicetiletý Svoboda České televizi na otázku, zda skutečně končí se závodní kariérou. Před ME přitom nevyloučil, že by mohl u pětiboje vydržet až do olympijských her 2020 v Tokiu.

„Asi poslední tři roky mluvím o tom, že se pomalu chystám na přechod z aktivní reprezentační kariéry na něco jiného. Zároveň také otevřeně říkám, že mám v plánu zůstat ve sportu a ve sportovním prostředí, které mě baví a vyhovuje mi. A myslím si, že ta doba, kdy se začnu věnovat trenérské práci nebo organizaci závodů nebo ve větší míře funkcionařině sportovní, se blíží a možná už je za dveřmi,“ uvedl v ČT Svoboda.

V minulých sezonách měl řadu zdravotních problémů, navíc se cítil opotřebovaný. V březnu se však začal připravovat pod vedením Libora Capaliniho a trenérskou změnu si pochvaloval.

„Já už jsem se jako závodník trochu změnil a musím říci, že ten drajv už zdaleka nemám takový, jako když mi bylo dvacet nebo dvaadvacet. A tak trochu přemýšlím, co dál,“ řekl Svoboda, který získal zlaté medaile i na mistrovství světa a Evropy.