Případ Sagan. Co teď bude s cyklistickým bouřlivákem dál?

Cyklistika

Zvětšit fotografii Peter Sagan rozdává svou radost z etapové výhry na Tour de France. | foto: AP

dnes 9:00

Bylo to trochu jako ohraná písnička. V posledních pěti letech se rok co rok na Elysejských polích v Paříži odehrávalo v červenci stejné procesí. „Vítězem bodovací soutěže je... Peter Sagan!“ vyvolával Daniel Mangeas, už více než 40 let hlas Tour.