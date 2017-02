Kouč mosteckých házenkářek: Se Slavií jde o body i o prestiž

„Protože jsme týmy, které bojují o nejvyšší mety, mají tato utkání obrovský náboj. Vždycky se jedná o úžasný zápas, který v sobě má hodně emocí, což z něj dělá i velmi divácky atraktivní podívanou. Jde nejen o body, ale i o určitou prestiž,“ burcoval na klubovém webu mostecký trenér Peter Dávid.

Zatímco Michalovce si hrají tak trochu vlastní soutěž a s bilancí 16 výher a 1 remíza suverénně vládnou soutěži, mezi druhými Anděly a třetí pražskou Slavií je ovšem rozdíl jen bod. Kdo skončí v tabulce výš, bude mít v českém play-off nejlepší výchozí pozici.

O to větší náboj bude mít zápas, který se měl hrát už před dvěma týdny, ale kvůli marodce hostů byl odložen. „Víme, že je to jeden z vrcholů sezony. Na Slavii jsme na podzim remizovaly, ale myslím, že jsme tam mohly zahrát i lépe. Já byla tenkrát po zranění, takže forma ještě nic moc, tak snad to tentokrát už to bude lepší,“ doufá mostecká opora Simona Szarková. Jako hlavní zbraň soka vidí kouč Dávid jeho zarputilost.

„Nikdy se nevzdávají. Za jakéhokoli stavu se jejich hráčky dokážou vrátit do zápasu, což jsme si už měli šanci vyzkoušet i na vlastní kůži. Vždycky jde o zápas, který se hraje celých šedesát minut,“ upozorňuje kouč. „Mají také velmi silnou spojkovou řadu a skvělou obranu, která dobře spolupracuje s brankářkou, což z nich dělá velmi silného protivníka.“

Přesto Dávid věří svému týmu. „Bylo důležité, že jsme zvládli zápas ve Zlíně, to nám zvedlo sebevědomí. Tým je teď v herní pohodě a panuje v něm dobrá nálada. Snad nám vydrží i po utkání se Slavií,“ přeje si trenér. Duel startuje v 18 hodin.