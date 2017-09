Kvitová v ráži. Je jedno, s kým hraju, tvrdí po velkém představení

Kamsi do pozadí je teď odstrčen temný zážitek z loňského prosince, kdy byla přepadena a pořezána.

Pryč je splín z rozpačitých výsledků na zámořské betonové sérii, po němž leckterého skeptika napadlo, že by jí nejvíc prospělo, kdyby si dala do zimy pauzu a pečlivě se připravila na příští sezonu.

„Po všem, co mám za sebou, je báječné, že vůbec můžu nastoupit na newyorském centrkurtu,“ vykládala blaženě v rozhovoru s moderátorem Bradem Gilbertem krátce po pátečním triumfu.

Levoruká blondýnka na US Open v kvapíkovém tempu protančila do osmifinále a v pohodě čekala na vítězku mače Garbině Muguruzaové s Magdalénou Rybárikovou, s níž se utká v neděli.

Střet nasazené třináctky s osmnáctkou, jenž měl být vyrovnaný, Kvitová zprvu proměnila ve svou galashow na největším tenisovém stadionu světa. Za 26 minut nadělila soupeřce potupného kanára.

Znamenitě servírovala, zvládala i delší výměny, na své poměry skoro nekazila. Kdo by to tušil? S Garciaovou měla bilanci 2-2. Naposledy jí podlehla v podzimním finále Fed Cupu. Do New Yorku přijela po chabých vystoupeních na podnicích ve Stanfordu, Torontu, Cincinnati a New Havenu, která otřásla její sebedůvěrou. Zápolila s lehčími zraněními. Haprovalo jí podání.

Pohodu kupodivu našla v prostředí, jež ji dřív ochromovalo. V hektickém New Yorku. Už to není úplný šok. Vždyť tu v minulých dvou ročnících podlehla pozdějším šampionkám. V září 2015 domašírovala do čtvrtfinále, kde ji zastavila Italka Pennettaová. A loni ji v osmifinále přetlačila Němka Kerberová.

Přesto snad úplně každý svědek jejího počínání v Asheově aréně v pátek okolo poledne zíral a žasl. Spolehlivě bodovala servisem. Předvedla dokonale přesný prohoz a jednou taky téměř cirkusovou ekvilibristiku na síti.

Na rozlehlých tribunách se v úvodu programu rozmáhala poněkud ospalejší atmosféra, drtivá většina míst zůstala neobsazených. O to víc se nad dvorcem rozléhaly výkřiky hecíře Davida Vydry, kondičního kouče Kvitové. „Koulééé! Jedeš!!!“

Naopak Garciaová zklamaně zavírala oči. Tiskla k sobě rty. Vzteky odpálila o zem míček, který jí hodil sběrač. Nahlas láteřila. Párkrát se na své židličce schovala pod ručníkem. Před vývojem skóre. Před frustrací. Takovou palbu od Kvitové patrně neočekávala.

Ke cti jí slouží, že časem zabrala, takže druhá sada byla zajímavější. Za stavu 3:3 odvážně odvrátila čtyři brejkboly. Pátý už ovšem Kvitová proměnila. Sama rivalce nenabídla ani jednu větší příležitost, aby jí vzala podání. Partii zavřela esem.

„Nejvíc mě potěšil servis. A taky pohyb. Vím, že je Caroline agresivní, takže jsem se držela v podřepu a běhala, co jsem mohla,“ řekla Gilbertovi, jenž k ní přistoupil ve světlém klobouku a nakonec se ptal, co soudí o příští sokyni.

Kvitová bezstarostně a sebevědomě opáčila: „Znám Garbině i Magdu, jejich styly. A je mi jedno, s kterou budu hrát. Úplně jedno.“