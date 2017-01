Chci se na žebříčku co nejvíc přiblížit padesátce, plánuje Pavlásek

Jaký byl souboj s favorizovaným domácím tenistou?

Zápas to byl určitě těžký, Kyrgios výborně servíroval a při jeho podání jsem neměl moc šancí. Je to škoda, myslím, že to byl znovu hratelný zápas. Kdyby pár míčků dopadlo jinak nebo kdybych ještě lépe returnoval, šance na úspěch mohla být ještě větší. Výsledek sice vypadá těsný, ale jestli jsem při jeho servisu uhrál tak osm míčů, to na výhru samozřejmě stačit nemůže. Byl to ale solidní zápas, jen škoda, že jsem ho ještě trochu více neprotáhl a nezdramatizoval.

Co vaše zranění, už se ruka lepší?

Zápěstí stále není úplně dobré, dělám všechno proto, abych se dal do kupy. Včera jsem dokonce byl v místní nemocnici na magnetické rezonanci, kde odhalili, že tam mám nějaký zánět. Je to zápěstí na levé, bekhendové ruce, které mám i nyní zatejpované. Hraju navíc i pod práškama, takže bekhend není určitě stoprocentní, mám pořád bolesti.

Kdy přesně k němu došlo?

Zranil jsem se na předvánoční extralize, už s tím tři týdny laboruji. Určitě se to zlepšuje, ale pořád to není optimální.Nejdůležitější tedy bude dát se dohromady na další zápas a nejpozději samozřejmě do Melbourne na Australian Open.

S Kyrgiosem se za měsíc teoreticky můžete potkat znovu při Davis Cupu.

Nominace bude asi dva týdny předtím, takže pokud bych v ní byl, šlo dnes určitě o dobrý test. Mohl jsem si vyzkoušet, co vlastně hraje, jeho největší zbraní je samozřejmě servis.

Ale také často nevyzpytatelné chování...

Jeho znuděná image mě určitě nerozhodila, on takhle působí pořád. Ale všichni už víme, že má občas ty své výlevy. Z hlediště to může působit, že ho zápas moc nebaví, ale když jste s ním přímo na kurtu, tak vidíte, že jede naplno.

Máte za sebou životní sezonu, kde přišel ten hlavní zlom?

Loňská sezóna byla zatím určitě nejpovedenější, dařilo se mi držet konstantní výkonnost. Každý měsíc jsme si určili nějaké body, které bych chtěl uhrát a to se mi dařilo naplňovat. Základem ale určitě byl vyhraný jarní challenger v Praze a hned poté jsem jako lucky looser uhrál jedno kolo v grandslamové Paříži, což mi dodalo sílu a sebevědomí, že s podobnými soupeři můžu hrát a pokud jsou ve stovce oni, proč bych tam nemohl být také.

A jaké jsou plány pro novou sezónu?

Hlavní cíl je především být zdravý. Pak bych se samozřejmě rád usadil napevno v té první stovce žebříčku a postupně se co nejvíce přiblížit první padesátce.