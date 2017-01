Slezák po premiéře v dresu Svitav: O spodní příčky už hrát nechci

Administrativní kroky zvládl zhruba o dva roky starší Slezák snáze, a tak už mohl naskočit proti Opavě na palubovku. „U mě to bylo bez problémů. Řádně jsem ukončil smlouvu. Roman udělal jednu chybu, které jsem se nedopustil, takže jsem žádné další potíže mít ani nemohl,“ říká dvaatřicetiletý Slezák.

Věděli jste vzájemně, že se ve Svitavách oba opět potkáte?

Ze začátku ne. V polovině prosince jsem byl rozhodnutý, že odejdu, a řešil jsem kam. Pak jsem se dozvěděl, že jde pryč i Roman, takže už by v Prostějově v podstatě nikdo nezůstal. Byla tam skvělá parta, ale ti top čeští hráči odešli a se samými cizinci se mi tam zůstávat nechtělo. Zvláště, když je doplnili až v půlce sezony. Nevím, jakou kvalitu mají, ale mrzelo mě, že si nechali utéci české kluky a bylo jim jedno, kdo odejde. Zapříčinili si to sami. Mohli jsme úplně suše hrát první čtyřku. Přeju jim, ať dopadnou dobře. Mají za sebou hodně úspěchů a bylo by dobré, kdyby pokračovali.

Bude síla Turů s Romanem Markem ještě větší?

Může to hodně pozvednout, což dokazuje i na trénincích. Zatím hodně chybí. Známe se a víme, co jeden od druhého máme čekat. Ale není to tak, že by mě někde hledal poslepu. Vždy to je dle toho, jaký systém stanoví trenér. Už se těším, až Roman nastoupí, bude rozdávat pasy a budu moci střílet trojky, podnikat nájezdy. Rozehrávač nám proti Opavě dost chyběl, takže jsem na tento post zaskočil já, na což nejsem zvyklý.

Odehrál jste v řadách Orlů šest sezon. Jaké bylo loučení?

Hodně těžké. Zabydleli jsme se tam s rodinou. Měli jsme skvělý byt, z něhož to bylo deset minut do města i na halu. Dcera začala chodit do školky a moc se nám tam líbilo. I proto mě mrzí, jak to skončilo. Ale život jde dál a chci se plně soustředit na život ve Svitavách a doufám, že si tady také rychle zvykneme.

Z Prostějova je to zhruba hodina cesty. Hrála blízkost při výběru nového angažmá také roli?

Velkou, nikam jinam dál mě to už netáhne. Navíc žena nastupuje příští rok do práce v Brně, takže ani ta vzdálenost není nijak závratná.

Ovlivnila váš příchod do Svitav nějak i přítomnost mladého a ambiciózního kouče Růžičky?

Jsem s jeho tréninky, které jsou krátké, ale intenzivní, strašně spokojený. Dávají mi hodně. I jako člověk je výborný. Nemohu si na nic stěžovat.

Jaké byly vaše dojmy z prvního utkání v novém klubu?

Špatné, jelikož jsme prohráli (57:63). Ale na to, že jsme neměli rozehrávače, kromě Andyho (Petr Andres), který není zvyklý být tahounem týmu a chodí do hry z lavičky, tak výkon ke konci byl slibný.

V obraně to nebyla žádná tragédie, rozhodla tedy střelecká nemohoucnost?

Za druhou čtvrtinu jsme dali pět bodů, což je hrozný výsledek, za který se musíme stydět. Obrana nebyla nejhorší, ale pak jsme polevili a nechali jsme volné střelce, kteří trefovali trojky a tím nás sráželi dolů. Vždycky, když jsme se přiblížili, dali jednoduchou střelu z dálky a zase se nám o pár bodů vzdálili.

Co vám dal zápas z pohledu budoucnosti?

Ukázal mi, že tým má potenciál. Jsou tady hráči, kteří chtějí pracovat. Na tréninku makáme. Hraje se tady před výbornou kulisou. Až se více sehrajeme, bude to super. Doufám, že příští rok se sestaví kvalitní tým už od začátku sezony, půjdeme nahoru a budeme hrát o nejvyšší příčky. O spodní umístění jsem již hrál v Brně a vracet se mi k tomu nechce. Letos by bylo skvělé jít ze sedmého místa nahoru, ale musíme zabrat, protože máme velkou ztrátu. Výhra nad Opavou by nám pomohla.

Měli jste dlouhou přestávku. Podle kouče mužstvu uškodila. Máte na to stejný pohled?

Trenér má připravených spoustu akcí, takže jsem rád, že jsem se mohl čtrnáct dní sžívat s ostatními. Ještě teď všechny varianty neznám, ale každým tréninkem je to lepší. Pauza mi vyhovovala, ale na druhou stranu jsem nehrál od 17. prosince zápas, takže už jsem se těšil.