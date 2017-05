Hirt ukázal odvahu. Jednou vyhraje etapu, říká jeho poradce Padrnos

Padrnos jel v minulosti italskou Grand Tour osmkrát. V roce 1999 skončil osmnáctý, v roce 2005 pomohl k titulu Italu Savoldellimu. Později pak Hirtovi pomohl rozjet jeho mezinárodní kariéru.



V tehdejším teenagerovi viděl už před sedmi lety slibný potenciál. „Naznačoval v nároďáku, že se může profilovat jako vrchař. Nebál se závodit a měl i zajímavá čísla z testů,“ vypráví. Proto Padrnos kontaktoval svého italského známého a ten Hirtovi sehnal místo v předním italském amatérském týmu.

Na Apeninském poloostrově se otrkal i předvedl.

„Bohužel, pak se nepovedlo, aby Honza hned podepsal do velkého profitýmu,“ říká Padrnos. Hirtova další cesta tak vedla přes třetidivizní Leonard Trek a farmu Quick-Stepu až do druhodivizního CCC.

V jeho barvách teď na Giru zazářil.

Padrnos, který je i jeho poradcem, se na něj zajel osobně podívat při královské etapě na Stelvio. „Vypadal v úniku nesmírně silně,“ líčí. „S takovou formou mohl jet tuhle etapu klidně i s nejlepšími. Třeba by pak dopadl ještě lépe, protože v úniku přece jen nějaké síly vydal. Kdyby naopak s nejlepšími přejel přes horizont, tak věřím, že by se jich ve sjezdu do cíle držel. Ale po bitvě je každý generálem.“

Už letos mohl Hirt skončit na Giru v Top 10, soudí Padrnos. Škoda pětiminutové ztráty ze čtvrté etapy na Etnu. „Na ní mohly sehrát roli nervozita, specifické podnebí Etny, ale i skutečnost, že šlo o první velký kopec celého závodu.“

V budoucnu nejen že Padrnos vidí Hirta v elitní desítce na Grand Tour, ale zároveň věří, že se tu jednou dočká i etapového vítězství. „Letos ukázal odvahu. Dřív nebo později se to povede.“

Otázkou je, v jakém dresu. „Slyšel jsem, že Honza má tři nebo čtyři nabídky z první divize,“ naznačí s důvěrou, že i v některém z předních týmů získá Hirt pozici, která mu zajistí post lídra na některé Grand Tour. „Nikdo už dnes nemá jen jednoho lídra, ten by to všechno nezvládl.“

Kde si ho tedy umí představit? „Zapadne do kolektivu kdekoliv. Osobně si však myslím, že v organizaci stáje je mu bližší italská kultura,“ povídá Padrnos. Pravda, ve World Tour už nyní žádný italský tým nepůsobí, ale nejde o osobu majitele, nýbrž o zázemí a štáb, který Italové mívají vysoce propracovaný. Ten zůstal víceméně italský v Team Emirates (bývalé Lampre). Podobně je řada Italů též v realizačním týmu Bahrain Merida, vystavěném okolo Vincenza Nibaliho.

„Italská cyklistická kultura by Honzovi vyhovovala víc než poznávání nepoznaného,“ přidává Padrnos a vzpomíná: „Mně taky kdysi vyhovovalo, když jsem jezdil za italské stáje. Potom jsem přišel do amerického týmu a tam žádnou kulturu neměli, teprve ji začínali vytvářet.“