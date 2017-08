Maslák: Potřeboval bych si v zimě odpočinout. Ale hala se těžko opouští

Napálil jste tedy semifinále?

Věděl jsem, co musím běžet, což možná bylo i trošku svazující. Rozběhnul jsem to rychle a trochu jsem to překopnul. A potom jsem docela vytuhnul.

Kde došly síly?

Takových dvacet, třicet metrů před cílem. A došly hodně.

Z rozběhu za 45,10 jste měl rozhodně lepší pocit?

Určitě jsem ho běžel lépe. Jednak časově, ale možná i takticky. A hlavně jsem v něm měl lepší dráhu než dneska druhou. Kdo ví, jak bych běžel tímhle úsilím v té nedělní deváté dráze. Dneska jsem byl trošku i zklamaný, že mám ti dvojku. A možná tím víc se to podělalo.

Chtěl jste přinejmenším pokořit 45 vteřin...

A umístit se líp mezi Evropany (byl mezi nimi pátý). Mrzí to.

Před startem vás hlasatel představoval jako pětinásobného halového mistra Evropy či světa. Je to pro vás velká výzva dotáhnout to i venku mnohem výš?

Mám i venku docela dobré úspěchy, jednu zlatou a jednu stříbrnou na Evropě a jedno páté místo na světě. Ale určitě bych chtěl být výš než tady na 17. místě.

Jsou to pro vás stále v podstatě dvě různé disciplíny, čtvrtka v hale a venku?

Ano. Měří sice obě 400 metrů, ale jsou hodně odlišné.

Takže se těšíte zase do haly?

Těším a netěším, protože už bych si od ní potřeboval odpočinout a dopřát si delší volno, kdy bych nemusel až tolik trénovat. Jenže ono se to lehce řekne. V příští zimě bych mohl vyhrát třetí halový svět v řadě a dovršit hattrick. A potom pro změnu vyhrát třetí zlato na Evropě, to tu taky ještě nebylo. Ta hala se obtížně vynechává.



Budete tedy zvažovat pro a proti, jestli si v zimě přece jen od závodů odpočinout nebo ne?

No, myslím, že dokud se mi opravdu nezadaří venku, budeme v dohledné době pořád kombinovat halovou i venkovní sezonu, protože ta hala mi vždycky spraví chuť. Tam to aspoň cinká zatím. Ale možná ji vynechám po mistrovství světa 2019 v Kataru, které bude až v říjnu, abych pak měl v zimě volno.

Do té doby chcete být dál haly král?

Doufám, že jo.