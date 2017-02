Maslák má formu, byť na třístovce v Ostravě nestačil na Taplina

Druhý Pavel Maslák byl v cíli za 32,19. „Je to super čas, jsem na tom dobře,“ vydechl v cíli odchovanec Slavie Havířov. „Už se těším na halové mistrovství Evropy. A jsem rád, že Taplin není Evropan.“

Znovu se utkají už tuto sobotu na mítinku v Birminghamu, a to na 400metrů. I to byl důvod, proč v Ostravě běželi třístovku.

Tyčku vyhrál Řek Emmanouil Karális výkonem 560 centimetrů. Porazil oba odchovance Sokola Opava Jana Kudličku a Michala Balnera (540).

„Poprvé v sezoně se stalo, že jsem se konečně cítil trochu dobře, ale bohužel se mi nepovedly tři skoky na 560,“ uvedl Kudlička. „Byť nejsem z Ostravy, tak se tady cítím jako doma. Je to pro mě příjemnější skákání než v Praze.“

Domů do Opavy se podíval jen v neděli a dlouho se do ní zase nedostane. „Z Ostravy jedu do Polska, kde budu skákat ve čtvrtek. A poté se budu připravovat v Praze,“ řekl Kudlička, závodník Dukly Praha.

V Ostravě si užil podporu rodiny i známých. „Kupoval jsem přes internet dvacet vstupenek. Šly koupit jen po osmi, takže jsme se musel pořád proťukávat,“ usmál se.

Z vítkovických závodníků splnil limit na březnové mistrovství Evropy v Bělehradě Jakub Zemaník na 3 000 metrů časem 8:03,60 minuty. Simona Vrzalová už limit na 1 500 metrů měla, leč včera ho vylepšila na 4:10,04 minuty.