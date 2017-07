Auda je pro Poláky hvězda. Chce to potvrdit v reprezentaci i Lize mistrů

Stále nekompletní tým trenéra Ronena Ginzburga, který trénuje druhým týdnem, vyrazí do bývalého hornického města těsně za hranicemi ke dvěma zápasům, přičemž ten první z nich bude otevřen veřejnosti.

„Je to potřetí za čtyři roky, co jedeme hrát s Poláky do Walbrzychu. Vždycky je to pro mě speciální. Znám tam vlastně skoro všechny kluky. Těším se na návrat do Polska. Bude to zajímavý zápas,“ hovoří o nadcházejícím souboji Auda, který si během svého působení v polské lize získal velice dobré jméno a nyní se do známého prostředí vrací.

Nejen s reprezentací. Po zářijovém mistrovství Evropy nastupuje k týmu Rosy Radom; naváže tím na angažmá v Kutnu a Koszalinu.

„Jsem z toho nadšený. V Polsku už jsem byl dva roky. Ligu znám a hodně se mi tam líbilo. Rosa Radom bude hrát zároveň pohár, který jsem si delší dobu chtěl vyzkoušet. Vrátit se do kvalitní ligy a k tomu evropský pohár, to pro mě byla fajn kombinace,“ popisuje faktory, které ho přesvědčily, aby kývl na nabídku čtvrtfinalisty loňského ročníku polské nejvyšší soutěže a účastníka kvalifikace Ligy mistrů.

Pokud Radom neuspěje, podívá se do FIBA Europe Cup.

Auda se vrací ze španělské Manresy, kde strávil sezonu a půl. Ani po tento čas však podle svých slov neztratil s polskou soutěží kontakt: „Díval jsem se na statistiky z každého kola. Hodně hráčů tam znám a mám mezi nimi kamarády. Když byly zápasy v dobrých časech, podařilo se mi je chytit přes internet. Dokonce na to téma se mnou i jeden polský novinář dělal rozhovor. Myslel jsem si, že se tam jednou vrátím, tak jsem chtěl být v obraze.“

Do Španělska odcházel jako ligová hvězda. Teď bude chtít své pověsti dostát. „Každá sezona je jiná. Pokaždé jsem hrál v jiném týmu, měl jinou roli, spoluhráče... Myslím, že v týmu nás bude jen pár cizinců, takže trenér se mnou počítá jako s jednou z opor týmu. To je pro mě velká výzva,“ přemýšlí nad nadcházející sezonou.

Do ní bude navíc vstupovat posílen o zkušenosti ze španělské ligy, která je hodnocena jako jedna z nejkvalitnějších na starém kontinentu: „Byla to velká zkušenost. Snad každý druhý zápas je proti týmu z evropských pohárů. Myslím, že mě to hodně naučilo a posunulo výš jako hráče. Za poslední roky se mi zvýšilo procento střelby za tři. To je jedna z věcí, kterých jsem si ve Španělsku všiml.“

Patrik Auda (vlevo) z Manresy útočí v semifinále katalánské ligy přes Thomase Schreinera z Andorry.

Svého odchodu z Pyrenejského poloostrova nelituje. A atmosféru, kterou je polská liga pověstná, si osvěží už v pátek s národním týmem.

„V Polsku je basket hodně populární. Lidé chodí i na obyčejné ligové zápasy. V posledních letech vždycky přišlo hodně lidí. Walbrzych není velké město a hraje se tam třetí nejvyšší soutěž. Všichni tak musí dojet odjinud, ale vždycky tam byla skvělá atmosféra a myslím, že letos to nebude jinak,“ věří Auda.

Navíc má pro první dvojzápas letošní reprezentační sezony o motivaci postaráno: „Hlavní trenér Rosy Radom (Wojciech Kamiňski) je asistent u nároďáku. S ním jsem mluvil a měli bychom se na chvíli potkat. Asistent z Kutna je také asistentem u národního týmu, tak to tam bude takové malé setkání.“

Páteční utkání začíná v 19:30. V sobotu se hraje ve 12:45.