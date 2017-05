Kanoista Rolenc: Nejlepší by bylo, získat medaili už v prvním závodě

„Bude mi stačit pódium. Když se na něj dostanu, budu spokojený. Nejlepší by bylo, kdyby se mi to povedlo už v prvním závodě,“ přeje si a dodává: „Cokoli navíc bude bonus.“

Najeto má letos hodně, v přípravě se tentokrát „neflinkal“ a nehřešil na talent, jak mu dříve často vyčítal jeho trenér a obvyklý kolega z deblkanoe Jan Šťastný, šéf pardubického oddílu TJ Synthesia.

S reprezentací byl opět na třítýdenním soustředění ve Španělsku, dva víkendy strávil tréninkem v Hanušovicích, jeden na Sázavě, pak závodil ve třech kolech Českého poháru. Na „singlu“ všechno vyhrál, v hlídkách i v „deblu“ dojížděl na stupních.

„Byl jsem hodně poctivý, ale trochu mě to dohnalo. Po Špindlu (2. kolo poháru 22. a 23. dubna) jsem skoro týden nebyl na vodě, přišla na mě nějaká viróza a doktor mi to zakázal. Až minulý pátek jsem se byl svézt potmě jenom na chuť. Když nevidíte tu klidnou hladinu, ubíhá to pak rychleji,“ konstatuje.

V sobotu 29. dubna kraloval na řece Otavě mezi Radešovem a Annínem, kam byl pohár z důvodu nedostatku vody přesunut z původního úseku poblíž Čeňkovy pily.

Závod v mělčinatém korytě vyžadoval spíš sílu než techniku.

„Ze začátku tam byly drobné vlny, pak se jelo po rovině. Je to docela krátké, jenom nějakých 9,5 minuty,“ přibližuje Rolenc.

Jenže nedělní klání na deblkanoi s vysokomýtským parťákem pro Skopji Danielem Suchánkem musel vynechat. Nemocí oslabený organismus mu dal najevo, že to nepůjde.

„Forma by jinak byla dobrá, třeba na Kamenici (1. kolo poháru) jsem se oproti loňsku zlepšil o 10 vteřin. Ale kvůli té viróze jsem si teď nemohl dát nějaké sedmiminutovky a sprint, co jsem měl v plánu. Doufám, že mi to v Makedonii nebude chybět,“ věří 25letý kanoista.

V Makedonii, kam odcestuje v sobotu, ještě nikdy na vodě nebyl. „Popravdě moc nevím, co od toho očekávat. Ale víme o jedné krásné soutěsce (na řece Vardar), která by tam měla být. Snad to bude pěkný výlet a zážitek,“ říká Rolenc.

Zvědavý bude kromě prostředí rovněž na to, jak se mu povede v deblkanoi. S Danielem Suchánkem se totiž domluvili jen pro Makedonii. Před mistrovstvím světa by se měl vrátit ke Šťastnému, jenž je nyní pracovně vytížený.

„Moc se k sobě s Danem nehodíme, protože jsme oba leváci,“ směje se Rolenc.

Navíc vedli „spor“ o to, kdo bude háček a kdo zadák. Zkoušeli obě varianty. „Oba jsme zvyklí jezdit vpředu. Ale když tam sedím, Dan přes mě nic nevidí. Asi mu to nechám, ať je klid,“ přemítá.