Pardubický florbalista Teichman: Úvod sezony byl laxní

Čtyři kola před koncem základní části, ve kterých narazí mj. venku na obhájce titulu z Chodova a třetí Střešovice, ztrácejí hráči Sokola na postupovou osmičku čtyři body a devátá pražská Sparta, jež je o tři před nimi, má navíc jedno utkání v záloze.

„Muselo by se do kupy sejít strašně moc okolností a my vyhrát všechny zápasy, což je hrozně těžké,“ uvědomuje si 25letý Teichman, jenž proti Otrokovicím otevíral skóre trefou v početní výhodě.

Je to pro vás velké zklamání? Dalo se předpokládat, že pokud byste do play-off konečně postoupili, bylo by to o „fous“.

Když člověk vidí tabulku, jak je vyrovnaná a kdo se v ní kde nachází, tak jsme mohli být klidně výš. Bohužel jsme nezachytili začátek sezony, kdy jsme nastupovali laxně. Kdybychom tam hráli jako v posledních kolech, šlo by to. Teď to vždycky bylo o gól nebo hodně vyrovnané, a dvakrát jsme zvítězili; plnily se taktické pokyny a nevypustil jediný souboj. Jenže na začátku to bylo vlažnější, asi jsme si mysleli, že to půjde samo, nebo nevím... A to už se pak těžko dohání.

Lze spatřovat nějaké pozitivum alespoň v tom, že s play-down o udržení máte jako tým bohaté zkušenosti a daří se vám v něm?

Jsou tam týmy, které to všechny hrály několikrát. Play-down bude hodně těžké, mnohem náročnější než dřív. Něco jako zápas s Otrokovicemi - o jednom dvou gólech. Hlavně to musíme odmakat a proměňovat šance. Když je budeme dávat, tak si myslím, že to zvládneme.

S Otrokovicemi jste potřebovali získat tři body. Nakonec jste vyrovnávali až 42 vteřin před koncem a po prohraném nastavení z toho byl jeden. Jaký tedy z utkání máte dojem?

Věděli jsme, že to bude hodně takticky svázané, a ne nějaké nahoru-dolů o čtyři pět gólů. Pro oba týmy to byl jeden z rozhodujících zápasů. Pro nás to byla možnost vykřesat ještě nějakou šanci, jak se do play-off dostat. Utkání bylo vyrovnané, příležitostí jsme měli dost. Občas pomohla tyčka nám, občas jim. I když se nám před koncem podařilo srovnat, v prodloužení tam Otrokovicím spadl šťastný gól, když jsme se sami tlačili do šance.

Vnímal jste gól Jana Kourka z poslední minuty tak, že se jím kompenzovala střelecká smůla z předchozího průběhu?

Nepadalo to tam. Jejich gólman nás tam několikrát vychytal, nás zase podržel Levík (Jakub Levínský), když už jsme to ke konci museli otevřít. Otrokovice potom hrozily z brejků, které se jinak celý zápas dařilo eliminovat. Bral jsem to, že se nám to vrátilo, ale tři body z toho stejně nebyly.

Před vaším přesilovkovým gólem jste neproměnil penaltu. Donutil vás brankář soupeře ke střele tím, že zůstal v bráně?

Mám nějaké varianty. Obyčejně chodím do kličky, ale bylo vidět, že to (brankář Otrokovic) zná, že ji čeká, takže byl hodně zajetý. Tak jsem vystřelil, bohužel zase břevno... Naštěstí se nám hned nato povedlo proměnit tu přesilovku, takže bych to neviděl zase tak černě.