Manažer Pardubic: Budeme dál mlátit hlavou o finálovou bránu, až ji prorazíme

Čekání na přímý boj o titul se po letošním semifinálovém vyřazení s Děčínem, které basketbalisté i j ejich fanoušci „kousali“ jen těžko, dál protahuje. A účast v ligovém finále tak zůstává j ednou z priorit pardubického klubu.

„Energie nás neopouští, budeme dál mlátit hlavou o finálovou bránu, až ji prorazíme,“ předeslal generální manažer BK JIP Pardubice Martin Marek.

Přestože ambice „nadupaného“ mužstva byly vyšší, zisk dvou cenných kovů považuje za úspěch.

Kádr Beksy před sezonou 2017-18 ● Pokračují:

Radek Nečas, Kamil Švrdlík, David Škranc, Dušan Pandula, Ondřej Kohout, Josef Potoček, Martin Roub, Karel Formánek

● Nově příchozí:

Michal Svoboda (dorost)

● Zatím nepodepsali/jedná se:

Jobi Wall, Lamb Autrey, Dominez Burnett, Viktor Půlpán

● Odcházejí:

Lukáš Kotas, Josef Příhonský

„Vážíme si toho, že jsme po semifinálové porážce vstoupili do série o třetí místo naprosto koncentrovaní a rozhodli jsme ji hned v prvním utkání v Opavě. Je to pro nás šestý bronz za 9 let, což ukazuje určitou konstantnost,“ poznamenal Marek.

Šéfy oddílu těšila i úroveň předváděné hry a počty diváků jak na lize, tak i ve FIBA Europe Cupu. Ten by Beksa chtěla hrát i v příští sezoně.

„S klidným svědomím můžu říci, že basketbal v Pardubicích baví. A to je pro nás ta nejlepší vizitka,“ prohlásil předseda představenstva BK JIP Pavel Stara.

„Návštěvnost na naše domácí utkání, která v Kooperativa NBL a ve FIBA Europe Cupu činila v součtu průměrně 1 700 lidí, je na české poměry fantastické číslo. Uděláme všechno pro to, abychom ho v příští sezoně nejen udrželi, ale pokusili se ho ještě zvednout,“ pokračoval Stara, podle nějž bude mít Beksa opět vyrovnaný rozpočet.

I proto klub sice nabídl trojici zahraničních opor Burnettovi, Autreymu a Wallovi po vypršení stávajících nové kontrakty, ale nemá v úmyslu je přeplácet. Totéž platí o rozehrávači z domácí líhně Půlpánovi.

V A-týmu Beksy s jistotou končí Lukáš Kotas a zdravotními trabli sužovaný Josef Příhonský. „Pepa bude v Pardubicích pokračovat jako trenér mládeže. S Lukášem jsme měli dohodu, že uplynulá sezona bude jeho poslední v dresu Beksy, rádi bychom na tuto pozici posouvali mladší hráče. Oběma patří obrovské poděkování. Zvlášť ‚Koty‘ zanechal v Pardubicích výraznou stopu, byl i kapitánem týmu,“ připomněl manažer Marek.

S pohárem a medailemi Pardubičtí basketbalisté letos v nejvyšší soutěži vybojovali stejně jako před rokem konečné třetí místo. Bronzové medaile kromě toho dokázali získat i v Českém poháru.