Paralelní slalom ve Stockholmu se Strachové nepovedl, skončila v 1. kole

Paralelní slalom:

MUŽI

1. Strasser (Něm.), 2. Pinturault (Fr.), 3. Hargin (Švéd.), 4. Ryding (Brit.), 5. Kilde (Nor.), Chorošilov (Rus.), Razzoli a Gross (oba It.).

Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 11 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 635, 2. Kristoffersen (Nor.) 575, 3. Mölgg (It.) 395, 4. Chorošilov 310, 5. Ryding 306, 6. Neureuther (Něm.) 280, ...43. Krýzl 16.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 36 závodů): 1. Hirscher 1275, 2. Kristoffersen a Pinturault 843, 4. Jansrud (Nor.) 675, 5. Neureuther 525, 6. Mölgg 477, ...77. Krýzl 69, 134. Berndt (ČR) 8.



ŽENY

1. Shiffrinová (USA), 2. Velez-Zuzulová (SR), 3. Lösethová (Nor.), 4. Hansdotterová (Švéd.), 5. Gagnonová (Kan.), Costazzaová (It.), Meillardová (Švýc.) a Vlhová (SR), 9. Strachová (ČR).

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 660, 2. Velez-Zuzulová 515, 3. Holdenerová (Švýc.) 415, 4. Hansdotterová 372, 5. Lösethová 362, 6. Vlhová 311, 7. Strachová 282, ...42. Dubovská (ČR) 13.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1203, 2. Gutová (Švýc.) 1023, 3. Goggiaová (It.) 789, 4. Štuhecová (Slovin.) 785, 5. Worleyová (Fr.) 712, 6. Weiratherová (Licht.) 590, ...17. Strachová 282, 70. Ledecká (ČR) 61, 98. Dubovská 13.