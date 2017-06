Z diagnózy vášeň. Jak legendární Maldini vyměnil fotbal za tenis

Kdysi se Maldini vyznal: „Fotbal je má celoživotní diagnóza. A fotbal pro mě znamená AC.“

Bývalý fotbalový šampion byl celou kariéru věrný červenočerné kombinaci milánského klubu. Slavný příběh skrývající v sobě sedm ligových titulů, pět vítězství v Lize mistrů a celkem 902 zápasů však v roce 2009 italská ikona dopsala. Z fotbalu se „vyléčil“. Ale přece nejde jen tak opustit sport.

Maldini po konci kariéry tři roky boxoval, až našel novou vášeň. Travnatý povrch vyměnil za antuku a do ruky vzal raketu. Den po 49. narozeninách se Maldini dočkal také prvního profesionálního tenisového zápasu ve čtyřhře. Aspiria Cup patřící do kategorie ATP Challenger se konal příznačně v Miláně, nedaleko jeho dlouholetého domova na San Siru.

Na tribuně přihlížel s tisícovkou fanoušků také jeho bývalý spoluhráč Clarence Seedorf. Objímali se spolu, přátelsky klábosili.

Když uhrál Maldini se svým šestačtyřicetiletým koučem Stefanem Landoniem první fiftýn, diváci bouřili podobně jako proslulí fanoušci „tifosi“.

Maldini se smál. Byla to zábava, ačkoliv italský pár uhrál proti nizozemsko-polské dvojici David Pel, Tomasz Bednarek pouhé dva gamy.

Vždyť pětatřicetiletý Bednarek před třemi lety dosáhl na 44. místo v deblovém žebříčku.

„Bylo to skvělé hrát proti němu, skvělá zkušenost, i když trochu zvláštní, zpočátku nás to trochu rozptýlilo, ale věděli jsme, že jsme o hodně lepší. Byl dobrý, ale nebyl na naší úrovni. Byla to sranda, ale jsme profesionálové,“ řekl pětadvacetiletý Pel.

Maldini oblékl dres s iniciály RF, jeho sportovní hrdina je totiž švýcarský elegán Roger Federer, jak psal na Instagram po Australian Open. „Ale po tom, co jsem hrál fotbal profesionálně dlouhá léta, tenis neberu tak vážně,“ tvrdí. Je to jeho koníček, prostor k uvolnění.

„Paolo má dobré podání, obstojné údery a pracuje i na zlepšení volejů. Myslím, že nemá vyloženě slabinu,“ hodnotil při úspěšné kvalifikaci Maldiniho jeho trenér a parťák v jedné osobě Landonio. Nejrychlejší Maldiniho servis při utkání letěl rychlostí 149 kilometrů v hodině.

Cristian Sonzogni, tenisový reportér listu Gazzetta dello Sport, si po milánské premiéře zase všiml: „Paolo je zvyklý hrát na rychlejších kurtech, antuka mu tolik neseděla.“

Tak co třeba tráva?