Létající rebely čeká trest, ale kádr Panathinaikosu se nerozpadne

Po středečním příletu čtyřky Chris Singleton, Mike James, Kenny Gabriel a Antonis Fotsis a čtvrtečním příjezdu zbytku týmu se zahlazují rány. (Podrobně o rozvratu v Panathinaikosu píšeme zde.)

Hráči dostali po vyřazení 0:3 na zápasy od Fenerbahce Istanbul a následném návratu dva dny volna na zotavení.

Ze schůzky majitele klubu Dimitrise Jannakopulose a trenéra Xaviho Pascuala pak vzešlo rozhodnutí změnit toho co nejméně.

Klub vydal prohlášení, ve kterém:

Tvrdí, že trest v podobě zrušených letenek a autobusového přesunu nesouvisí s porážkami, ale je výsledkem řady neprofesionálních skutků a nedostatku disciplíny od některých hráčů, která vyvrcholila odevzdaností ve třetím souboji s Fenerbahce.

Že by si hráči měli uvědomit své závazky vůči týmu, klubové historii i fanouškům.

Že Fotsis, Singleton, James a Gabriel způsobili klubu negativní publicitu doma i v zahraničí, což Panathinaikos nebude tolerovat.

Že všichni čtyři hráči budou potrestáni, zůstávají však až do konce této sezony součástí týmu.

A že to, co se přihodilo, patří od této chvíle do minulosti.