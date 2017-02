Florbalisty Otrokovic táhne do play-off nečekaný lídr produktivity

Po domácím vítězném zápase s Bohemians si urostlý útočník Hu-Fa Panthers Otrokovice upevnil vedení v týmové produktivitě, dvěma přesnými zásahy navýšil počet svých bodů na 23. „Těší mě, že takhle klukům pomáhám,“ řekl Sovják po vítězství 8:4.

Pro jeho celek bylo mimořádně důležité. Vystřelilo jej na páté místo, Otrokovice soupeři odskočily na rozdíl šesti bodů a na první nepostupovou pozici do play-off si vytvořily před finišem dlouhodobé části luxusní náskok sedmi bodů. O čtvrtfinále je může připravit už jenom shoda nepříznivých okolností. „Nad tím takhle vůbec nepřemýšlíme. Díváme se dopředu, nehledíme, kdo je za námi,“ nespekuluje Sovják.

„Nemůže nic podcenit. Do každého zápasu teď jdeme jako do play-off,“ přidává se kouč Panterů Karel Ševčík, jehož mužstvo se před vyvrcholením soutěže střetne ještě se třemi ze čtyř prvních týmů tabulky. „Z našeho pohledu jsou všichni hratelní. Chceme urvat body z každého zápasu. Zároveň je to pro nás příprava na play-off,“ naznačuje, že už vyhlíží případné čtvrtfinále.

V něm bude hodně spoléhat i na Sovjáka. „Na superligu je to rozdílový hráč. Dokáže proti komukoliv udělat kličku navíc. Umí vystřelit, překvapit soupeře, je hodně cenný,“ řekl Ševčík na adresu útočníka s číslem sedm, který se v 26 letech vypracoval v oporu Panterů.

Se startem letošního ročníku přitom nebyl Sovják spokojený. „První třetina sezony byla z mé strany mdlá,“ přiznává otrokovický odchovanec. „V mé pětce se pořád měnilo složení.“

A také Sovjákova pozice. „Je hodně univerzální. Díky tomu občas putoval na jiné místo,“ vysvětluje trenér Ševčík.

Zpočátku řídil hru své lajny z pozice centra. „Nebyl jsem tam tolik vidět jako teď na křídle. Je to hodně o rozdávání balonků na útočníky, o černé práci, málokdo si toho všimne,“ líčí Sovják, který se střelecky chytil až jako vysunutý forvard. „Kluci mi to házejí dopředu, rád dávám góly.“

Trenér ale nevylučuje, že ho znovu vrátí do středu útoku. „Na pravém křídle je lepší menší a dynamický hráč. A zrovna Sovy se tam svojí postavou moc nehodí,“ naznačuje Ševčík, že Sovjáka může znovu prohodit s kapitánem Karlem Ťopkem. „Oba tyhle posty zvládají hodně dobře.“

Panteři i díky nim zvládli psychicky důležitý duel; jen den poté, co byli vyhlášeni nejlepším sportovním kolektivem města.