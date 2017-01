Čisté konto Michajlovičovi uteklo. Chytat ale bude pořád bez rukavic

„Hlavní je, že máme tři body. Gól zamrzel, byl nešťastný, míček mi šel pod nohou. Chyběl mi kousíček a mohl jsem zasáhnout. Škoda,“ povídal Michajlovič po vítězství 7:1 nad Kladnem.

Branka padla v čase 38:02, ještě blíže k čistému štítu měl v září 2013, a znovu v zápase s Kladnem. O nulu tehdy přišel 166 vteřin před koncem utkání.

„Ve špičkových ligách v Evropě jsou nuly brankářů výjimečné. Je jich pár za sezonu. Kdysi se mi to povedlo v nižší soutěži. Záleží, za jaký tým chytáte. My jsme docela defenzivní, takže by to šlo,“ přemítá Michajlovič.

V dresu Panterů to dokázal v superlize jeho bývalý spoluhráč Jan Krkoška - a hned dvakrát, naposledy příznačně v zápase s Kladnem. Středočeský klub se přitom honosí názvem „Kanonýři“.

„Nedostali se do kvalitních střeleckých pozic. Neměli až tak veliké šance, jenom dva zákroky byly těžké. A měl jsem i štěstí, dvakrát mi cinkla tyčka,“ připomněl Michajlovič, který v nejvyšší soutěži zasáhl do 145 střetnutí.

Otrokovice na svoji jedničku spoléhají. Při zranění Maliny nemají adekvátní náhradu, Michajlovič je tak maximálně vytížený. Jeho výkonů si všimli i stavitelé reprezentace, kteří ho nominovali na únorové přípravné dvojutkání proti finským mistrům světa.

„Vždycky to může být lepší, ale cítím se ve formě. Nejsem nervózní, těším se na zápasy, jsem namotivovaný, drží se mě štěstí,“ shrnul Michajlovič. Na sever Evropy ho doprovodí také jeho klubový spoluhráč Lukáš Petřík, jenž se dočkal pozvánky do národního mužstva - na rozdíl od Michajloviče - poprvé.

Hlavním cílem Michajloviče a spol. je ovšem play-off, které si zahraje osm nejlepších celků superligy. Pět kol před finišem základní části jsou Panteři šestí, devátá Sparta ale ztrácí jenom tři body.

„Lámat se to bude v příštích dvou zápasech v Pardubicích a doma s Bohemians. Když je zvládneme, tak jsme tam,“ míní Michajlovič, který jako jeden z mála brankářů chytá nezvykle bez rukavic. „Jsem stará škola. Zvykl jsem si. Tréninky i před zápasem mám rukavice, ale jak přijde utkání, tak si je sundám. Při chytání i vyhazování míčků mám větší cit. Jsem si jistější.“