Otrokovickému mítinku, kde závodili olympijští šampioni, hrozí konec

Nejdříve jedna příjemná zpráva. Městská hala na Baťově projde plánovanou modernizací. Místní atlety však nepotěší. Kvůli novému povrchu je reálné, že město přijde o vyhledávaný mezinárodní atletický mítink METALPS, na kterém závodili také olympijští a světoví medailisté.

„Hala je za svým zenitem, rekonstrukci vítáme. Jenže změna povrchu může mít za následek, že nebudeme mít prakticky kde trénovat a pořádat závody pro mládež ani dospělé,“ nastínil nejhorší scénář manažer mítinku Michal Petřík.

O co jde? Současnou tartanovou dráhu má nahradit palubovka. Podle radnice se pro ni vyslovila většina sportovních oddílů, které halu využívají. Pro atlety je ale nevyhovující, velkou neznámou je také pro tenisty.

Po rekonstrukci má sice vzniknout přístavba, jejíž součástí bude atletický tunel s tartanovým podkladem, uspořádat v ní však atletický mítink v současné podobě není reálné. Město hodlá nakoupit také tartanové čtverce, ani to prý nepomůže.

„Jejich pokládka je zdlouhavá a prakticky znemožní atletům a tenistům přípravu,“ říká Petřík.

Spolu se zástupcem ředitele mítinku Alešem Prudkým patří k jeho zakladatelům a jen neradi by letitou tradici přerušili.

„Za devatenáct let jsme sem dostali několik tisíc atletů od nejmenších až po špičkové dospělé závodníky,“ připomíná Petřík, že součástí mítinku jsou přebory škol a trojboj přípravek.

Organizátoři dosud přilákali na východ Moravy sportovce z 22 zemí, a pokud vše vyjde, letos jejich počet zvýší na 25 o zástupce Lotyšska, Litvy a Japonska.

„Když jsme mítink po ničivých povodních zakládali, nečekali jsme, že se dostaneme na tak vysokou mezinárodní úroveň,“ těší Petříka progres. Premiérový ročník se uskutečnil v roce 1999 ještě pod názvem Otrokovická laťka, ke skoku vysokému ale přidali pořadatelé sprinty na 40 yardů.

„Byl boom jednodenních skokanských mítinků, chtěli jsme se odlišit,“ přiblížil manažer otrokovického podniku.

Program podniku postupně bobtnal. Organizátoři přibrali do programu dálku, trojskok, kouli a trojboj. Po zařazení atraktivní tyčky v letech 2007 až 2010 se z jednodenního klání stalo na čas dvoudenní.

Rozvrh halového mítinku METAL-PS v Otrokovicích slavnostní zahájení 9.30

přebory škol 9.45 až 12.15

trojboj přípravek 14.30 až 15.10

výška ženy 16.15

koule ženy, muži 16.15

trojskok muži 17.30

40 yardů ženy rozběhy 17.45

40 yardů muži rozběhy 18.00

40 yardů ženy finále 18.05

40 yardů muži finále 18.15

výška muži 18.30

dálka ženy, muži 18.45

Víceboj muži: koule, 40 yardů, výška.

Víceboj ženy: koule, 40 yardů, dálka

„To jsem došli na technologický vrchol,“ vzpomíná Petřík na rozmach mítinku, který limitují stísněné prostory v hale. Raritou je soutěž skokanů. „Roman Novotný tady vytvořil výkonem 796 centimetrů světový rekord ve skoku do zdi,“ připomíná Petřík, že doskočiště s pískem leží těsně před stěnou.

Specialitou mítinku také je, že diváci mají od prvního ročníku vstup zdarma. Na vlastní oči tak mohli vidět plejádu českých hvězd, které do Otrokovic zavítaly.

Obdivovat mohli trojnásobného mistra světa v desetiboji Tomáše Dvořáka, který pochází ze Zlína, nebo jeho konkurenta olympijského vítěze Romana Šebrleho. Výšku mužů zase vyhrál před dvěma lety James Harris, mistr světa z americké štafety na 4 x 400 metrů.

„I když se závodí v uvozovkách ve stodole, lidi se sem vrací rádi. Oceňují, že to děláme jinak, bezprostřední kontakt s diváky, atmosféru. Kolikrát díky tomu sleví z finančních nároků,“ podotýká Petřík.

Za devatenáct let se rozpočet mítinku vyšplhal z 15 tisíc korun na přibližně půl milionu. A letos se povedlo pořadatelům přivábit kvalitní startovní pole. „Pokud by to měl být poslední ročník, chceme se loučit důstojně,“ prohodil Petřík.

Špičkovou podívanou slibuje především výška mužů. Rekordman mítinku Andrej Churyla (228 cm) se sice omluvil, Japonec Naoto Tobe má osobní rekord 231 cm, stejně jako Litevec Raividas Stanis.

„Jedním z mála našich nesplněných snů je výkon 230 cm,“ přeje si Petřík výšku světové extratřídy.