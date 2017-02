Snad se už nemusíme bát pádu do baráže, věří ostravský Bohačík

Co je najednou na vaší hře jiné?

S Hradcem jsme celý zápas měli vysoké procento úspěšnosti střelby. Poprvé v sezoně jsme dali přes sto bodů. Výborně jsme si půjčovali míč. Snad poprvé v sezoně mám ze zápasu dobrý pocit, z toho, jak jsme hráli v útoku, jak jsme si vyhověli, jak jsme se snažili bránit.

S obranou ale trenér Medvecký spokojený nebyl.

Samozřejmě, chyby jsou vždycky, ať už individuální, anebo důsledkem ztráty koncentrace. Ale tentokrát jsem na našem týmu viděl v útoku i obraně, že šlape. Je znát, že už jsme se více poznali. Ale s nějakým hodnocením se nechci ukvapit. Byl to jeden dobrý zápas.

Ale důležitý. Na devátý Jindřichův Hradec ztrácíte jeden bod, na osmý Prostějov dva...

Než se liga rozdělí na dvě šestky, tak jsme věděli, že ve třech zápasech máme relativně schůdné soupeře, i když teď jedeme do Prahy. Ale ne prohrát. Pokud budeme agresivní - všech pět hráčů - a ve finále si podáme míč, mohlo by to platit i na USK, který je pověstný výbornou obranou.

Dá se říct, že si váš tým po dosavadním hledání sedl?

Ideální by bylo, kdybych mohl odpovědět po tom zápase s USK. Určitý kredit ale už sbíráme. Ale důležité je, abychom teď nepropadli a potvrdili to nejlépe výhrou.

Během sezony vaším týmem prošlo osm cizinců. Zažil jste už takové složité budování mužstva, takovou obměnu během sezony?

Nezažil. A to jsem už starší ročník. Tato sezona je moje třináctá v nejvyšší soutěži. Když jsem začínal, tak jsme hráli úplně bez Američanů. Pak byli jeden dva v týmu, teď jsme jich měli šest, což je dost, ale taková je situace. Cizince mají i další celky. Tak to je.

Je to dobře?

Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá. Fanoušci by možná raději viděli více odchovanců, ale na to si ostravský basket bude muset nějakou dobu počkat.

Vám se dlouho v mužstvu nedařilo najít správného rozehrávače. Byl to ten hlavní problém?

Nejen to, i když rozehrávač dělá mužstvo. Je to důležitý článek. Jenže u nás, ale i v dalších nám podobných týmech, je to před sezonou vždy trochu loterie. Trenér s manažerem určitě věnují výběru rozehrávačů spoustu práce, ale podle videa se to těžko ukazuje. Ve finále je to takový zajíc v pytli, kdo přijede a jak se bude hodit. Bohužel. Teď máme Canadu a ten vypadá dobře. I na tréninku se mi líbí. Přišel kvalitní rozehrávač, který nám v závěru sezony může hodně pomoci.

Měli jste tři zahraniční rozehrávače, než v úterý skončil Max Guercy.

Ta pravá jednička je Canada a byl jím i Guercy. Riewer říká, že se cítí lépe na dvojce, což mu vychází, aby si vystřelil. Je to Američan, ale u něj je zvláštní, že ten míč úplně moc nepotřebuje. Je však super mít takového hráče, který se neztrácí a neutápí v driblingu a počká si na svou střelu.

Když máte tolik Američanů, nemáte problém s komunikací?

To ne. Basketbalové fráze ovládají v angličtině všichni. V tom žádný problém není.

V nadstavbové části, ve vaší skupině A2 půjde o dvě místa pro play-off. Kam bude směřovat Ostrava?

Z té odpovědi bych se rád vykroutil. Byli jsme dlouho poslední, předposlední, ztráceli jsme výhru na Brno a na Svitavy. Ty jsme dotáhli, polepšili jsme si. Osmý Prostějov má o dvě výhry více. Je to vyrovnané. Pokud budeme potvrzovat současné výkony a budeme se zlepšovat, tak se nemusíme bát, že bychom skončili poslední. Doufám, že do baráže nepůjdeme.