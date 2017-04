Holky jsou nažhavené, říká ostravský kouč Matula přes sérií o bronz

Souboj o třetí místo na dvě výhry začíná v hale v ostravské Varenské ulici v sobotu v 17.00. Odveta v Brně bude 1. května od 18.00. Případný třetí duel by byl ve středu od 19.00 v Ostravě.

„S Brnem jsme prohráli hned první zápas v sezoně doma 1:3,“ připomněl ostravský manažer Miloš Matula. „Jsme mírnými favority. Máme za sebou více těžkých utkání než Brno i tím, že jsme v nadstavbě hráli v té lepší skupině, což by nám mělo pomoci. Ostatně po dlouhodobé části soutěže jsme byli třetí, což bychom rádi potvrdili. Chceme medaili obhájit, takže věřím, že holky pro to na hřišti udělají vše, co bude v jejich silách.“

Miloš Matula je přesvědčený, že zklamání ze semifinálové prohry s Olomoucí je už pryč. „Holky jsou nažhavené, pilně trénovaly, takže se už naplno soustředí na boj o třetí místo,“ dodal Matula.

„Na zklamání z toho, že jsme v semifinále vypadly stejně jako loni s Olomoucí už musíme zapomenout,“ prohlásila ostravská smečařka Marie Toufarová. „Chceme být třetí, takže do zápasů s Brnem musíme jít naprosto koncentrované.“

Ostravská kapitánka Iva Nachmilnerová připomněla, že během sezony družstvo podávalo kvalitní výkony. „K nim se teď musíme vrátit, posbírat síly a snad souboj s Brnem zvládneme.“