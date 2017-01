Ostravanky historickou premiéru zvládly. V evropském poháru jdou dál

„Jsem rád, že jsme historickou premiéru Ostravy v Evropě zvládli,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer.

„Nikdy není lehké koncentrovat se celý zápas, ale až na drobné zaváhání ve třetím setu jsme to vcelku zvládli.“ Ostravská nahrávačka Kamila Součková se smála: „Jsme pořádně šťastné, že jsme v dalším kole.“

Právě Součková svou sérií na podání v prvním setu určila ráz zápasu. „Poháry se hrají s mikasy, které jsou pro nás nové a létají jinak než české galy, takže stačí poslat míč na druhou stranu a je to,“ podotkla Součková, která souhlasila, že postup byl snadný. „Ale stát se může cokoliv, obzvlášť v takovém utkání, které je pro nás nové, poháry většina z nás hraje poprvé.“

Součková dodala, že chtěly hlavně hrát tak, aby středeční odvetu nijak nepodcenily. „To se povedlo, zvládly jsme to ve třech setech.“

Trenér Pommer uznal, že Poreč, jež má hodně mladý kádr, nepatřila k nejsilnějším protivníkům. „Má kádr o něco slabší, než měla v minulé sezoně, ale nás teď čekají další kvalitní zápasy.“

Ostravanky se v osmifinále utkají s KP Brno, které přešlo přes Post Vídeň. „Je škoda, že nás čeká zrovna Brno, protože jsme mohly cestovat třeba někam jinam, ale pokud bychom přešly přes Brno, tak bychom měly výlet do Ruska,“ řekla Součková. A pěkně daleký - zřejmě do Krasnojarsku, pokud postoupí do dalších fází soutěže.