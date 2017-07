Jsme stříbrní, utěšují se američtí fotbalisté z Ostrava Steelers

Do Prahy jeli hráči týmu Ostrava Steelers s odhodláním uspět v Czech Bowlu a vybojovat pro klub po dvaceti letech druhý titul českého mistra v americkém fotbalu. Ve finále Bitters ligy sice podlehli týmu Prague Black Panthers 0:28, domů se však vraceli s odhodláním o to větším.

„Trochu jsme zklamaní, ale Black Panthers jsou zatím lepší a zaslouženě vyhráli. Pro nás je to ale dobré nakopnutí do další sezony. Zatím to na ty nejlepší nestačí a my musíme v offseason zabrat ještě více,“ řekl hráč ofenzivní lajny Steelers Jan Klimeš, který kvůli zranění ruky nemohl do finále zasáhnout.

„Pro nás je to i tak obrovská zkušenost. Neměli jsme co ztratit. Po minulé sezoně, kdy jsme měli jednu výhru a devět porážek, jsme se dostali do finále, což je pro nás absolutní sen a nasbírané zkušenosti,“ potvrdil Klimešova slova linebacker Steelers Adam Synáček. „Je vidět, že máme na čem stavět.“

Na vzestupu ostravského klubu měly zásadní podíl americké posily Garrett Griffeth a Luke Wildung. Tým vedli oba jako hrající koučové. „Naši američtí kluci s námi budou příští rok,“ podotkl Synáček. „Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby neměli důvod odcházet.“

V Czech Bowlu se ukázala také jedna zásadní slabina, na které chtějí Steelers zapracovat. Mladí quarterbackové Oskar Drockila a Michal Dudek potřebují čas, aby se vyhráli. „Musíme najít rozdílového hráče – quarterbacka, který ve finále chyběl. Panteři ho měli v Honzovi Dundáčkovi,“ uznal Synáček.

„Tohle se rozhodne během offseason. Hledání amerického quarterbacka by bylo na pořadu dne až ve chvíli, kdy by jeden z dua Garry a Luke začal působit pouze jako trenér, neboť propozice soutěže více než dva takto kvalitní hráče nedovolují,“ vysvětloval Klimeš. „Budeme se rozhlížet na kontinentu, chceme quarterbacka evropského formátu. Garry a Luke budou mít kompetence, aby hledali odpovídající posilu,“ doplnil Synáček.

S největší pravděpodobností se však Steelers budou muset obejít bez dvou opor. Z útoku zřejmě odejde runningback Dominik Dvorský, obranu opustí Walter Harazim, který ve 45 letech oznámil už před finále konec hráčské kariéry.

„Mám nabídku, že po sezoně odjedu na univerzitu v Montaně,“ uvedl runningback Dvorský. Jeho dlouhodobý pobyt v USA však zatím jistý není. „Záleží, jestli mi škola nabídne plné stipendium. Pak bych tam asi rok zůstal. Moc se těším, byla by to obrovská zkušenost.“