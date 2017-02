Házenkářky Poruby daly v osmifinále Vyzývacího poháru 51 branek

Byť ostravský celek už po půlhodině hry vedl jasným rozdílem, nepolevil. Jubilejní padesátou branku vstřelila Šárka Marčíková.

„Vůbec jsem nevěděla, že zrovna dávám padesátý gól. Nestává se to každý den. Je jasné, že mě to bude něco stát. Zatím ale nevím, kolik, protože náš sazebník v kabině na to nepamatuje. Ale myslím, že holky něco rychle vymyslí,“ řekla Marčíková pro klubový web.

Vyzývací pohár házenkářek osmifinále - první zápas

Sokol Poruba - KHF Shqiponja (Kosovo) 51:18 (27:8)

Nejvíce branek: Revajová 11, Minarčíková 8, Tomašechová a Sekulová po 6 - Bebaová 6, Bajramajová 4. Sedmimetrové hody: 3/3 - 1/1. Vyloučení: 1:1. Diváci: 620.