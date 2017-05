Opavský křídelník Cvek na konci úspěšné sezony stihl i státnice

Zatímco před dvěma roky souboj o bronz prohráli s Prostějovem, letos nestačili na Pardubice. Na medaili čekají od roku 2014, kdy byli třetí.

„Nebyla to ale špatná sezona,“ prohlásil opavský křídelník Viktor Cvek. „Byli jsme ve finále poháru, v lize jsme dokázali porazit Nymburk. Řekl bych, že to byla sezona jedna minus. Chyběla tomu podtržená jednička.“

Pro Cveka byl závěr ligy pořádně hektický. V pondělí zvládl státnice a ještě stihl v Pardubicích odvetné střetnutí o bronz.

Opavští v něm byli blízko tomu, aby po 12 sezonách v lize porazili všechny soupeře. Po 13 letech a téměř pěti měsících, po 40 prohrách, konečně zvítězili nad suverénním Nymburkem (v semifinále play-off doma 80:76). Jenže Pardubice nezdolali ani jednou. Podlehli jim v pěti duelech sezony a v tom šestém, pondělním, když se o bronz hrálo jen na dva zápasy, remizovali 82:82.

„V minulých sezonách se nám s Pardubicemi dařilo, ale teď se to otočilo. Přitom před zápasy o bronz jsme měli být psychicky nahoře, když jsme ve své hale potrápili Nymburk a Pardubičtí překvapivě neprošli do finále,“ povzdechl si Cvek, který se rozloučil s vrcholovou kariérou, jelikož nastoupí do prestižní advokátní kanceláře.

Opavský trenér Petr Czudek uvedl, že sezona patří k těm úspěšnějším. „Ocenil bych také druhé místo v poháru, i když jsme měli štěstí na los,“ podotkl.

Liga podle Czudka byla tak vyrovnaná, že úspěch už byl postup do nadstavbové skupiny A1. „Ve čtvrtfinále jsme pak přešli z pátého místa přes USK Praha, čehož si také cením.“

Trenér tvrdí, že čtvrté místo je zřejmě nejvíc, čeho mohli Opavští dosáhnout. „Model se dvěma zápasy o bronz nahrává slabšímu, tomu, aby bylo nějaké překvapení, ale nám se nepodařil ten první domácí duel (67:88) a od toho se celá série odvíjela,“ uvedl Petr Czudek.

Připustil, že mužstvo nyní čeká omlazení. „Zatím ale nechci být konkrétní. Je to však také otázka peněz, a když nejsou, tak se musí pracovat s mladými hráči.“

Na opavské vizi, sázet na české hráče, se ale nic nemění. „A dá se říct, že jádro by mělo zůstat pohromadě, i když do něj jsme počítali i Viktora Cveka,“ dodal Petr Czudek.