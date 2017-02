Opavský Cvek: Zápasy v silné skupině A1 nás připraví na play-off

„V Pardubicích jsme odehráli dobrý zápas,“ připomněl Viktor Cvek nešťastnou prohru 84:87. „Ale to čtvrté místo teď ještě nic moc neřeší, protože v nadstavbové části nás čeká dalších deset zápasů.“

Po víkendu se liga rozdělí na skupiny A1 a A2. V té lepší bude Opava, v horší Ostrava. „O to, abychom byli v horní šestce, nám šlo především,“ upozornil Cvek. „Teď s Pardubicemi nám půjde o udržení herní pohody.“

Ale samozřejmě také o vítězství. „Musíme zastavit pardubický rychlý protiútok a útočný doskok,“ podotkl opavský trenér Petr Czudek.

Cvek dodal, že Pardubice dlouhodobě patří mezi lepší týmy, což v této sezoně potvrzuje i jejich účast v evropských pohárech. „Soupisku mají opravdu nabitou. Neobáváme se jich, ale máme z nich respekt. Je to silný soupeř. Hrajeme však doma, máme slušnou formu, takže se nemáme čeho bát.“

První šestku si Opavští zajistili tři kola před koncem základní části výhrou nad Prostějovem. Takže to byly nervy téměř až do samého závěru? „Nějaký extra tlak jsem necítil,“ namítl Viktor Cvek. „Věděl jsem, že když budeme hrát to, nač máme, tak s umístěním do šestého místa nebudeme mít problém, což se potvrdilo.“

Cveka těší, že ve skupině A1 narazí na samé silné protivníky. „To je pro nás jedině plus. Teď už bude každý zápas nesmírně těžký, což by nás mělo připravit na play-off.“

Mezi elitní šestkou jsou dva čistě české celky bez zahraničních posil - Opava a Děčín. Právě ony se na úvod nadstavby utkají 11. února v děčínské hale.

„To, že máme čistě české kádry, se řeší už delší dobu,“ řekl Cvek. „Ukazuje se, že to jde. Jenže českých basketbalistů není tolik, aby na ně mohlo spoléhat všech dvanáct mužstev. Navíc, když chce klub uspět na evropské scéně, tak se musí poohlédnout po cizincích.“

Na opavských výsledcích se podle Cveka projevuje dlouhodobá práce. „Ale nelíbí se mi systém tohoto ročníku ligy,“ prohlásil. Posteskl si, že se hraje méně zápasů než obvykle, za což může start Nymburka a Pardubic v evropských pohárech.

„Celý týden trénujeme a v sobotu odehrajeme zápas,“ uvedl Viktor Cvek. „Ten předchozí systém, kdy se držel rytmus zápasů středa-sobota byl lepší. Je sice fajn, že dva kluby reprezentují český basket v Evropě, ale na druhou stranu je škoda, že tím trpí česká liga.“