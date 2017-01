Opavský Jurečka: Hlavně hledíme na to, abychom byli v šestce

„Postoupili jsme v poháru do Final four a v lize vyhráli ve Svitavách. Snad si formu přeneseme i do nynějšího zápasu.“

Do konce základní části ligy zbývají tři kola. Zatím jste pátí. Je reálné, abyste se posunuli výše?

Hlavně hledíme na to, abychom se pro nadstavbovou část udrželi v elitní šestce, což je náš hlavní cíl. Každé vítězství se počítá, a pokud se dostaneme na čtvrtou příčku, budeme samozřejmě rádi. Kolín v minulém kole doma zaváhal, takže máme šanci dostat se před něj, navíc nás čeká vzájemný souboj (v sobotu 28. ledna v Kolíně - pozn. red.).

Pokud porazíte Prostějov, šestka by vám už neměla uniknout.

Tak nějak by to mělo být, nepočítal jsem to, ale v kabině jsme se bavili, že by to mělo vyjít.

V Prostějově jste vyhráli. Máte tudíž navrch?

Prostějovský tým je trochu jiný než byl. Po tom, co mu odešli někteří hráči (kvůli ekonomickým problémům jsou pryč Palyza, Tomanec, Marko a Slezák - pozn. red.), má nové tváře, Američany. Musíme se na ně dobře připravit.

Přesto by soupeř měl být slabší.

Doufejme, doufejme... Ale to budeme vědět až v sobotu v osm večer.

Dá se říct, kam se liga v této sezoně posunula?

Už klasicky je zase o něco vyrovnanější. Kdokoliv, když pomineme Nymburk, může kohokoliv porazit. My jsme se o tom přesvědčili v Brně a Ostravě, kde jsme prohráli. To samé Děčín, který ztratil v Ostravě. Dopředu není nic rozhodnutého.

Souhlasíte, že Opavě se vyplácí sázka čistě na české hráče?

Je to dobrá cesta. Čeští hráči si umějí vyhovět. Funguje to jinak, než když máte v týmu jednoho dva Američany, kteří se ostatních straní. I když člověk nechce, tak vždy se tým s cizinci dělí, což mohou určitě potvrdit i další kluci.

Minulý týden jste postoupili mezi nejlepší čtyři týmy Českého poháru. Co to pro vás znamená?

Zopakovali jsme tu loňskou semifinálovou účast, ale rádi bychom urvali nějakou medaili. Takže tím postupem pro nás pohár nekončí. Chceme do finále (Pohár vyvrcholí 17. a 18. února v Prostějově za účasti domácích, Opavy, Pardubic a vítěze duelu USK Praha vs. Nymburk - pozn. red.).