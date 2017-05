Senzace! Opavští basketbalisté urvali s favoritem jednu výhru

Opavští dali obhájcům titulu zabrat i ve druhém domácím duelu v neděli. Ten prohráli 66:79, v sérii ztrácejí 1:3 na zápasy. Čtvrté utkání v Nymburce se hraje zítra od 18.30.

„Šířa nám tím blokem zachránil zápas. To bylo perfektní, že se stihl vrátit,“ řekl opavský křídelník Viktor Cvek k závěru vítězného střetnutí. „Pokud by Nymburk vyrovnal, nebylo by to zasloužené.“

Jakub Šiřina podotkl, že do souboje s Welschem šel s tím, že buď uspěje, anebo z toho bude faul. „Jura Welsch by pak házel šestky, ale ty by nemusel dát.“

Viktor Cvek si vzpomněl na předešlou opavskou výhru nad Nymburkem z prosince 2003. „Tu jsem viděl jako malý kluk, když zvítězilo takzvaných sedm statečných,“ připomněl Cvek, že tehdy uspěli hráči, kteří v týmu zůstali po tom, co na klub dolehly ekonomické problémy.

„Nejkrásnější na tom je, že to bylo zcela zaslouženě, protože jsme celý zápas vedli,“ dodal Cvek.

„Po jasných výhrách doma jsme podlehli dojmu, že vyhrajeme lehce i v Opavě. A to byla chyba,“ uvedl Jiří Welsch. „Mají zkušený mančaft, dost zahraničních hráčů na to, aby soupeře nepodcenili,“ uvedl Jakub Šiřina. „Roli hrálo i to, že jsme docela dobře bránili.“

Opavským pomohla i výborná střelba z dálky. „Hlavně v první půli dali hodně těžkých trojek a výborně doskakovali,“ prohlásil nymburský kouč Ronen Ginzburg. Petr Czudek, trenér Opavy, ocenil výkon svých hráčů v domácích zápasech: „V tom druhém jsme už nebyli dominantní v doskoku, což rozhodlo.“