Opavští basketbalisté se pokusí zabrat také na palubovce Nymburku

Jenže pokud Opavští nezvítězí, šanci zahrát si finále ztratí. Sami ale připouštějí, že porazit Nymburk čtyřikrát je nepředstavitelné.

Radovat se mohli po sobotní domácí výhře, což byl mimořádný výsledek, jelikož Opava porazila Nymburk po 13 letech a téměř pěti měsících. „Je to super, skvělý zážitek. A ještě navíc v semifinále,“ komentoval vítězství Zbránek.

Čím to bylo, že doma Opava hrála úplně jinak než předtím v nymburské hale?

„Po těch dvou otřesných, opravdu otřesných zápasech jsme si řekli, že musíme náš výkon otočit o sto osmdesát stupňů a začít hrát svou hru. Nebát se chodit do koše, být aktivní. Nymburk jsou také jenom lidé, což šlo v těch domácích zápasech poznat,“ uvedl Filip Zbránek.

Před startem semifinále opavský trenér Petr Czudek říkal, že pro výhru nad Nymburkem se musí sejít spousta věcí: „Jejich nekoncentrovanost a slabší výkon. My bychom naopak museli odehrát super zápas.“

To se stalo v sobotu. Navíc Opavané v tom zápase celou dobu vedli. „Udržovat náskok bylo hodně těžké, fyzicky náročné,“ uvedl Zbránek. „Důležité bylo, abychom zbytečně neztráceli balony, protože Nymburk má velmi rychlý přechod na obrannou polovinu soupeře. Dostávají se tak do přečíslení a to se těžko brání. Věděli jsme, že nesmíme dělat hloupé chyby.“

Zbránek dodal, že Opavští chtěli aspoň jednou, hlavně doma, ukázat, že nejsou mezi nejlepšími čtyřmi českými týmy jen tak náhodou.

„Dařilo se nám plnit pokyny, které jsme si řekli, dobře jsme bránili. Porazit ale Nymburk čtyřikrát... To by se asi hodně zapsalo do historie. Vůbec vyhrát nad Nymburkem více než jedenkrát a ještě v semifinále je nesmírně těžké.“

V čem byl největší rozdíl mezi dosavadními opavskými výkony venku a doma? „V divácích,“ tvrdí Filip Zbránek. „Doma hrajeme v prostředí, které známe a kde nás naši fanoušci tlačí dopředu.“

Při tom vítězném duelu navíc Opavě hodně pomohly trojky. Je to způsob, jak na Nymburk vyzrát? „Taktika to vyloženě není,“ uvedl Zbránek. „Záleží na situaci. Když se nám podaří najet dovnitř, tak to je dobré. A stejné to je, i když se nám přes výbornou obranu Nymburka povede vyhodit míč na volného střelce.“

Vrátí se ještě semifinálová série do Opavy, anebo se Opavští už budou chystat na souboj o třetí místo s horším celkem z dvojice Pardubice – Děčín, přičemž Děčínští vedou 3:1 na zápasy?