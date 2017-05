Opavští nejsou v bronzové sérii favorit, Pardubice letos nezdolali

Pardubice jsou i letos jejich protivníkem. Jenže souboj o bronz má letos novou podobu. Hrají se jen dva zápasy - v úterý od 18.00 v Opavě a v pondělí ve stejném čase v Pardubicích. Pokud bude stav utkání 1:1, rozhodne skóre.

„Kdybychom remizovali doma i venku, tak to druhé střetnutí by rozhodovalo prodloužení, stejně jako v případě, že při stavu 1:1 na zápasy bude shodný poměr skóre,“ řekl opavský manažer Dušan Štěnička. „Je to neznámý model,“ upozornil opavský trenér Petr Czudek. „Můžeme doma vyhrát, ale nemusí to stačit. Uvidíme, jak se bude série vyvíjet.“

A dodal: „Nejsme favoritem.“

Opavští všechny čtyři duely v této sezoně s Pardubicemi prohráli. „Pokud ale zopakujeme domácí výkony ze semifinále s Nymburkem, tak bychom mohli uspět,“ věří Czudek.

Petr Czudek přihlíží utkání opavských basketbalistů.

Opavský rozehrávač Jakub Šiřina souhlasí, že protivník je silný. „Ale s Nymburkem jsme se přesvědčili, že každý je porazitelný. A medaili moc chceme.“

Pardubičtí toužili hrát finále, jenže nečekaně vypadli s Děčínem. Může je to v boji o bronz poznamenat? „Určitě jsou zklamaní, ale měli dost času dát se dohromady. K tomu mají zkušené hráče i trenéra, aby se na sérii dobře připravili a urvali medaili. To, že nejsou ve finále, nebude hrát až takovou roli,“ tvrdí Petr Czudek.