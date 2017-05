Opavští basketbalisté čekají na výhru nad Nymburkem. Už 39 zápasů

Do Opavy se série na čtyři výhry přesune v sobotu a v neděli.

„Nymburk je velmi silný soupeř, ale porazit se dá,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Ale jak? Nymburští v této sezoně v lize prohráli jen jednou, s Pardubicemi. „Musí se sejít spousta věcí,“ odpověděl Czudek. „Jejich nekoncentrovanost a slabší výkon. My bychom naopak museli odehrát super zápas.“

Kouč připomněl, že v této sezoně s Nymburkem odehráli jeden výborný poločas. „To jsme je trochu zaskočili, vedli jsme o devatenáct bodů, ale teď už si dávají pozor.“

Petr Czudek bere zápasy s Nymburkem jako svátek. „Vždyť je to suverénně nejlepší tým u nás a nechává i zásadní stopu v Evropě. Hlavně doufám, že mu budeme v semifinálových zápasech důstojným soupeřem.“

Už je to 13 let a bezmála pět měsíců, co Opavští naposledy Nymburk porazili - doma 97:73. Tehdy u toho byl Petr Czudek přímo na hřišti.

„To nás bylo sedm statečných...,“ připomněl Czudek, že Opavští měli kvůli ekonomickým problémům hodně úzký kádr. „Tehdy se vše sečetlo. My jsme hráli výborně a soupeř nebyl úplně v pohodě. A my jsme ho nachytali, ale v těch dalších zápasech se už projevila jejich síla, takže nás přehráli velkým rozdílem.“