Házená musí stranou. Zdráhala má přetrhané vazy, čeká ho operace

Jeden z tahounů národního týmu, druhý muž ankety o nejlepšího českého házenkáře roku 2016 za vítězným Petrem Štochlem, se zranil v úvodním osmifinálovém zápase Vyzývacího poháru se Šalou. St. Gallen na Slovensku prohrál 27:30.

„Po jedné střele s kontaktem jsem cítil velkou bolest v předloktí. Ale zápas jsem dohrál. Ráno jsem měl na lokti a předloktí velkou modřinu a cítil jsem, že tam není něco v pořádku,“ řekl Zdráhala, který byl s osmi brankami nejlepším střelcem utkání.

Magnetická rezonance následně odhalila přetržení vazů. „Podle lékařů je zraněné místo velice dobře prokrvené a tím pádem se to bude dobře hojit. Za dva měsíce prý můžu hrát zase házenou,“ uvedl třiatřicetiletý házenkář. „Vždy jde o to vrátit se silnější,“ dodal.

Zdráhalův zdravotní stav budou bedlivě sledovat také reprezentační trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip, jelikož národní tým na jaře čeká vyvrcholení bojů o postup na mistrovství Evropy 2018 v Chorvatsku.

V květnu Češi sehrají dva zápasy s Ukrajinou, v červnu pak přivítají Island a na závěr budou ve Skopje čelit Makedoncům.

„Ondra je pro nás důležitý hráč. Uvidíme, jak bude probíhat rekonvalescence, času do kvalifikačních zápasů je relativně dost. Je to zranění ruky, takže pro tak zkušeného hráče to věřím nebude komplikace v oblasti fyzické připravenosti, je ale jasné, že herní praxe bude chybět,“ konstatoval Filip.