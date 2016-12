Atmosféra jako na biatlonu? Skifař Synek se těší na mistrovství Evropy

„Makám jak ďas, byl jsem na běžkách na týden. Bylo málo sněhu, ale dobrý. Trénuju normálně, vypouštět sezonu nijak nechci. Těším se na jaro, až zase začnu veslovat,“ řekl Synek



Na běžkách jste byl v Livignu, je to tak?

Jo, v lednu tam ještě na dva týdny pojedu. Běžkovat se dalo, jela se tam La Sgambeda (italský závod série Ski Classics). Myjsme využívali šestikilometrové kolečko, do toho nějaká posilovna, trenažér, sjezdovky.

Jak jsou na tom vaše záda, stále bolí?

Záda jsou super. Asi mi jednak pomohla pauza a taky to, že chodím dvakrát týdně cvičit s Oldou Chramostovou. Když mě záda bolí, tak jen z těžkého tréninku. Ale když ráno vstanu, sám už si zavážu boty, nemusím si ponožky jak mrzák oblíkat dvěma prsty, funguju normálně.

Nebojíte se, že se vám problémy vrátí?

Ono by to samozřejmě šlo sešroubovat, ale to je až poslední varianta, pokud by cvičení nepomohlo. Teď se to ale daří, tak na žádnou operaci nechci. Uvidíme, jaké to bude na vodě. Trenažér je přece jen stabilní, voda ne, tam se víc hýbete do stran, tak snad záda nebudou zlobit.

Neuvažoval jste, že příští sezonu lehce vypustíte?

Určitě nechci nic vypouštět, protože bych se k veslování nikdy nevrátil. Pořád mě to baví, chci ještě něco vyhrát. Hlavní důvod je i ten, že příští rok je v Račicích mistrovství Evropy a tak velký závod jsem u nás nikdy nejel a asi ani nikdy nepojedu. Je to pro mě jediná šance ukázat se před domácím publikem.

Budete se podílet na propagaci evropského šampionátu?

Budu, už jsou i nějaké návrhy na loga a billbardy. Asi nepřijde tolik lidí jako na biatlon, není tam taková kapacita a i atraktivita je jiná. Přesto doufám, že se tribuna zaplní a bude atmosféra jako při evropské šampionátu juniorů, kdy taky bylo plno.

Na podzim jste začali s manželkou prodávat sportovní oblečení Olafa Tufteho, jak to jde?

Před Vánocemi už se to docela slušně prodávalo. Věřím, že je to dobrý produkt, jinak bych do toho nešel, jen to musíme dostat mezi lidi.

Řidičský průkaz už máte zpátky?

Už od půlky října. Bylo to příšerný, ale trest jsem si odpykal. Doufám, že už se mi nikdy nic podobného nestane a taky se podle toho chovám. Dávám si bacha, nikam nepospíchám.

Čekají vás svátky klidu a míru, těšíte se na ně?

Jasně, už toho bylo moc. Spoustu akcí, pořád někdo něco chtěl, docela mě to vyčerpávalo, k tomu bylo pořád dost tréninku. Teď pojedeme s rodinou na chalupu, kde úplně vypnu, budu jen jezdit na trenažéru a s dětmi na lyžích. Pohoda.

Štědrý den budete slavit tradičně?

Tradičně, ale poprvé na chalupě, kterou jsme na podzim dostavěli. Stromeček už tam mám, teď už jen kapr, klobása, řízek, salát, cukroví, přežírání a spaní (usměje se). Rozhodně se nemusím v jídle nijak hlídat. Po olympiádě jsem během tří týdnů přibral deset kilo a během tří týdnů šest kilo shodil, tohle je v pohodě.