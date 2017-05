Synek už pociťuje před domácím ME nervozitu, což je prý dobře

„Doufám, že mě domácí prostředí nesváže. Zatím se tak necítím, ale samozřejmě, že jsem začal být trochu nervózní. Tak je to s prvními závody vždy,“ řekl Synek na tiskové konferenci v Praze.

„Musím ale říct, že jsem za to rád, protože bez toho mi moc závodit nejde. Těším se a doufám, že si mistrovství užiju,“ uvedl rodák z Brandýsa nad Labem, který má ve své sbírce čtyři kontinentální tituly. Loni byl v německém Brandenburgu třetí.

Tentokrát si bude užívat luxus v podobě ubytování přímo v areálu. Pokoj bude mít přímo nad loděnicí. „Je to super. Nebudu muset cestovat a rovnou z pokoje půjdu k lodi. Výrazně příjemnější bude hlavně ranní rozveslování, protože nebudu muset dříve stávat. Některé výpravy jsou ubytované v Praze, což je hodina dojíždění. A to už je znát,“ uvedl Synek.

Nejúspěšnější český veslař historie ve zrekonstruovaném areálu v Račicích trénuje již tři týdny. „Původně jsme měli naplánované soustředění na Slapech, jenže tam to nedopadlo. Tak jsme se přesunuli do Račic a jsem za to rád, protože v Praze Vltava hrozně tekla a veslovalo se špatně. Na vodu jsem si zvyknul a nic mě tam nemůže překvapit,“ řekl svěřenec trenéra Milana Dolečka staršího. „Jsem tam jako na služební cestě,“ pousmál se.

Na konci dubna, když do areálu po delší době přijel, ho změny překvapily. „Areál vypadá moc hezky a závodníci z ostatních zemí to určitě ocení,“ uvedl Synek. Pouze trochu litoval, že v areálu byly vykáceny stromy kolem kanálu, podle kterých se při závodech orientoval. „Měl jsem tam jeden oblíbený strom, který pokáceli. Pamatuji si, když byl malý a 15 let rostl se mnou,“ řekl.

Evropský šampionát v domácím prostředí byl i jedním z důvodů, proč se již s předstihem rozhodl, že nebude končit aktivní kariéru po olympiádě v Riu de Janeiro. Stal se tváří mistrovství a těší se na podporu fanoušků, kterých zřejmě na ME přijde dost. Nedělní finálový program by již měl být prakticky vyprodaný.

„Věřil jsem, že přijde hodně lidí. Pro všechny veslaře je to svátek, taková soutěž tady nikdy nebyla. Kluboví závodníci se hrozně těší, že uvidí v akci vrcholové veslování. Kapacita navíc není mega monstrózní, že by se tam vešlo 100.000 lidí,“ podotkl Synek. Na tribuny by se mělo dostat čtyři až pět tisíc diváků.

V neděli bude většina z nich zvědavá na Synka, zda rozšíří svou bohatou medailovou sbírku. „Jak úspěšná byla finální příprava, uvidíme, až vypuknou závody. Hodně napoví už páteční rozjížďka a potom asi nejvíce semifinále, které je zlomovým závodem mezi úspěchem a neúspěchem. Doufám, že jsem nic nepodcenil. Odtrénoval jsem všechno, co jsem měl a relativně dobře. Myslím si, že by forma mohla být dobrá,“ řekl Synek.

Velkých soupeřů by měl mít hned několik. Titul obhajuje Chorvat Damir Martin, na začátku května v prvním kole Světového poháru triumfoval Švýcar Nico Stahlberg a v Bělehradě se dařilo i domácímu Marku Marjanovičovi a Nizozemci Stefanu Broeninkovi.

„Překvapil mě hlavně Švýcar. Závodí už dlouho a vždy jezdil na čtyřce nebo dvojskifu. Párkrát jsem proti němu jel na skifu v Bernu, kde se vždy na podzim koná devítikilometrový závod přes jezero. Tam mě vždy porazil, ale já už jsem v té době netrénoval a bral jsem to jako exhibici. Každopádně to vypadá, že bych mohl mít nové soupeře. Doufám, že se s tím statečně poperu,“ dodal Synek.