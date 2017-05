Šampion Synek: Domácí atmosféra je nepřekonatelná, zlato řadím vysoko

Závod jste ovládl suverénně. Očekával jste tak jednoznačný průběh?

Loni jsem nevyhrál žádný závod, byl jsem vždycky druhý nebo třetí. Letos první závod a hned vítězství. Byl jsem předtím trochu nervozní, protože jsem nevěděl, jak na tom budu, žádný velký závod jsem nejel. Doufal jsem, že mám dobře natrénováno, v zimě jsem normálně trénoval a teď se to potvrdilo.

Kdy jste začal věřit, že zvítězíte?

Věřil jsem tomu od začátku. Říkal jsem si, že první kilák pojedu rychle a zkusím všem ujet. Věděl jsem, že kluci včera závodili naplno, měli za sebou těžká semifinále. Chtěl jsem je zlomit hned ze začátku, což se povedlo, a už to tak vydrželo. Ve finiši už jste hodně zvolnil. To, jste si byl tak jistý, že vyhrajete?

Jo. Viděl jsem během závodu z Martinova (chorvatský obhájce titulu Damir Martin) projevu, že tam za mnou jen tak visí. Náskok byl velký, čtyři vteřiny za 500 metrů už nestáhnete. Věděl jsem, že vyhraju, a cítil jsem se dobře. Jak jste vnímal posledních 250 metrů, kdy jste projížděl kolem zaplněných tribun?

Hodně jsem to vnímal, hodně jsem si je užíval. Bylo to pro mě emotivní..

Sotva jste projel cílem, dal jste nohy do vody.

Bylo velké vedro, na vodě dvojnásob. Takže tohle je jediné, co pak můžete udělat, abyste se rychle ohladil. Skočit do vody po závodě nemůžete. Splnil jste roli favorita, jako tvář ME jste dojel pro zlato. Jak jste zvládal tuto náročnou úlohu? Nebyl jste nervózní?

Byl to velký tlak. I když jsem si říkal, že si to nepřipouštím, bylo to náročné.Já jsem to asi nedával moc najevo, ale byl jsem z toho docela nervozní. Všichni to na mě v uvozovkách házeli, byl jsem i tváří šampionátu, takže jsem poslední měsíc lítal po různých akcích, focení, filmování, rozhovory, natáčení upoutávek... To mně trochu bralo sílu, na druhou stranu jsem věděl, že to je pro dobrou věc, že se veslování rozšíří mezi lidi, a že se přijdou podívat na super závody. Díky Bohu vyšlo počasí a všechno vyšlo.

Dá se vítězství na domácí půdě k něčemu přirovnat?

Nedá, k ničemu. Třeba na olympiádě bylo spousta diváků, ale domácí atmosféra je prostě nepřekonatelná. Každý, kdo to zažil ze závodníků, ať už v jakémkoliv sportu, tak je to pro něj nejvíc.

Máte ve sbírce spoustu titulů, kam čerstvé zlato řadíte?

Asi ne nejvýše. Co se ale týče zážitků a všeho okolo tak, když se podívám na na tu medaili, vybavím si nádherné počasí, spoustu lidí a jak se všechno povedlo. Z evropských to zlato řadím určitě nejvýš. Mistrovství světa to není, ale vyrovnalo se to tomu tou atmosférou.

Co jste říkal na vyhlášení? Když jste stál na stupních vítězů, Labe Aréna bouřila.

Hezký. Tribuna narvaná, ještě jsem to tady neviděl, ještě mobilní vedle a ještě pak další. Přijde mi to tady větší atmosféra než na lecjakém mistrovství světa.

Jaké jsou vaše další plány, pojedete Primátorky?

Primátorky nepojedu, musím na chalupě posekat trávník (smích). Berte to tak, že já už toho mám fakt odzávoděno hodně, chci už začít žít jako normální člověk, víkendy, které jdou, trávit s rodinou a ne furt jenom po závodech a tréninkem. Užijeme si víkend s rodinou, teď bylo opravdu hodně lítání okolo ME.