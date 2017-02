Gabča se pořád šplhá nahoru, jako Jarda Jágr, smál se šéftrenér Rybář

Jak Koukalová reagovala, když jste jí zařadili do poslední startovní skupiny?

Vlastně nijak. My jsme to samozřejmě dělali s nejlepším úmyslem, aby měla co nejlepší podmínky, což se asi potvrdilo. Navíc měla informace i o náskoku na Lauru (Dahlmeierovou), což bylo také důležité. Povedlo se. Je krásné, když se to takhle sejde.

Když jste na posledním mezičase viděl náskok necelých sedmi vteřin, nezapochyboval jste?

Zapochyboval. Víme, že Laura ten finiš umí velice frekvenčně, takže určitá nervozita tam byla. Jen jsem si v duchu přál, aby dokázala tu rovinku jet jako na podzim na kolečkových lyžích. Síly jí sice trochu chyběly, ale čtyři vteřiny je pořád ještě relativně dostatečný náskok.

Je to už teď splněný cíl pro celý šampionát?

My měli za cíl dobře závodit a být do deseti, což se dneska povedlo. Nic víc než vyhrát mistrovství světa asi být nemůže. Ale je před námi spousta dalších závodů, nechceme usnout na vavřínech. Je to ale skvělý pocit vědět, že domů s prázdnou nepojedeme a určitě jsme už teď udělali fanouškům radost, tedy hlavně Gábina. Ukázala, že je závodnicí absolutní světové špičky. Sama prezentovala, že po tom ne úplně povedeném loňském šampionátu se na ten letošní bude chtít připravit. A asi se na něj připravila (zasměje se).

V čem je ten největší rozdíl oproti loňskému roku?

Celkově je to pro ni jiná sezona, loni se vyvíjela jinak. V Oslu už toho měla plné zuby, jelikož absolvovala všechno. Letos třeba kvůli světovému šampionátu vynechala štafetu v Anterselvě. Tím neříkám, že má zlato kvůli tomu jednomu závodu. Včera se docela vyždímala, ale tu štafetu jely všechny holky naplno. Loni to navíc pořád bylo o tom zkusit získat velký glóbus, kdežto tady to o glóbu určitě není.

Už zbývá jen jedna zlatá medaile, kterou nemá – ta olympijská.

Podle mě spíš pochopila, že je potřeba závodit pro radost a ne proto, že si vytyčí nějaké cíle. Když tohle bude dělat dobře, přijdou i úspěchy, jako to dělá Jarda Jágr. Oni jim ty góly a body počítají a tu statistiku nakonec taky někdo udělá. Když budu dělat sport tak, jak mám, uvidím, kam až se v tabulkách dostanu. A Gabča se pořád šplhá nahoru.

Co pro vás její zlatá medaile znamená osobně?

Velkou radost. Trenér má vždycky největší radost, když se závodníkovi něco povede a dokáže vyždímat všechno, co v něm je. Vyhrát mistrovství světa je něco, na co člověk nezapomene. Ale já vždycky dával výš než medaile ty krásné vzpomínky a Gábinino zlato se může přidat k její výhře v Novém Městě na Moravě.

Přebíjí tento výsledek nervy, které máte během sezony?

Když je člověk v něčem výjimečný, tak... nejsou to vždy jen ty dobré věci, každý si žijeme svůj život. Gabča má spoustu věcí okolo. Když je někdo hvězda jako ona, tak se to na ni sype. Kolikrát člověku ať už ujedou nervy, nebo ztrácí motivaci, ale když to v tom člověku je, byla by škoda ten motor nevyužít, protože ona ho má. A to je dobře.

V čem přesně je výjimečná?

Sami jste dneska viděli, že je závodnicí, která dokáže odhadnout své možnosti. Na střelnici to byl zase profesorský výkon, když na té poslední položce moc dobře věděla, jak důležitá je. Dělala, co má, počkala si na poslední ránu. Ta její preciznost je její nejsilnější stránkou. A pak samozřejmě ten motor v ní. Další věcí, proč je výjimečná je to, že není hvězdou jen po sportovní stránce. Ona je tváří světového biatlonu.