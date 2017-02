Dvě trestná kola a sedmé místo? Ukázali jsme sílu týmu, říká Rybář

O čem po závodě s českými novináři mluvil?

O sedmém místě

Vzhledem k tomu, že jsme byli po prvním úseku s minutovou ztrátou někde vzadu, tak to ve finále není vůbec špatné. Můžeme litovat toho, že jsme se nedostali do první šestky, Bimbo (Michal Krčmář) v cílové rovince bojoval jako lev, bohužel. Máme na kontě dvě trestná kola, přesto jsou za námi Norové, kteří měli silný tým. My jsme tím taky ukázali, že máme silný tým. Dokázali jsme závod pro diváka ještě zdramatizovat.

O vyrovnanosti štafet

Jak mužské, tak ženské štafety jsou hrozně vyrovnané. Zažil jsem poslední položku, kdy na ni přijelo i dvanáct štafet a ta vyrovnanost se ukázala i nyní. Vždyť jsou mezi nejlepšími i štafety s trestnými koly. Jak to pro nás vypadalo ne zrovna slibně, tak to nakonec ještě není špatné.

O prvním úseku Evy Puskarčíkové

Je to pro ni premiéra ve smíšené štafetě. Sice jezdí tu ženskou, ale tady se poměřovala s trochu jinými závodnicemi. Navíc ví, že ten mix má šanci na medaili. Bylo to otevření mistrovství světa, kdy je nervozita asi největší. Nebyla to pro ni lehká úloha, ale je to pro nás závodnice do budoucna a tuhle premiéru si odbýt musela.

O chybách na střelnici

Asi sama ví, co udělala špatně a jak měla s tou stojkou naložit. Jsou to pro ni cenné zkušenosti. Asi si mohla trochu jinak poradit s tím dobíjením, ale po bitvě je každý generál.

O skvělém výkonu Koukalové a zbytku týmu

Gábina jela skvěle, ale je to štafeta, v pátek to bude jiný závod, tak uvidíme, co předvede. Ani Eva s Bimbem a Ondrou neběželi špatně. Mistrovství světa začíná, budu rád, když ve sprintu budeme do desítky. Pokud to bude lepší? Pak se budeme se radovat.

Co říkali Češi po štafetě

Eva Puskačíková (vlevo) předává štafetu Gabriele Koukalové.

Eva Puskarčíková – předávala na 21. místě

Trochu se mi rozklepala kolena a přišlo mi, že čím déle tam stojím, tím je to horší. Proto jsem i dobíjecí rány střílela rychle. Běžecky jsem se cítila docela dobře, až na to poslední kolo, kdy to po dvou trestných kolech už moc nešlo. Snažila jsem se stáhnout, co se dalo, ale ke konci už mi bohužel došlo.

Gabriela Koukalová – předávala na 8. místě

Nechala jsem tam úplně všechno, i to, na co jsem neměla. Jsem hrozně zvědavá, jak pojedu zítra, protože si nedokážu představit, že pojedu další závod. Regenerace už u mě přece jen není tak rychlá. Snad se mi podaří dobře se vyspat a zítra budu použitelná.

Český biatlonista Ondřej Moravec na trati závodu smíšených štafet na MS v Hochfilzenu.

Ondřej Moravec – předával na 5. místě

Všechny týmy jsou tady hrozně silné a vyrovnané. Jeden udělá chybu a druhý toho hned využije. Já jsem na obou položkách chyboval, což kdybych dal ve sprintu, určitě spokojený nejsem. Bylo to psychicky dost vyčerpávající. První kolo jsme jeli ve strašném tempu, i z toho pak na ležce pramenila ta chyba. Ale to jsou štafety. Nebyl to špatný závod, ale pokud chci uspět v individuálním závodu, musím být na střelnici úspěšnější.

Michal Krčmář – v cíli na 7. místě

Sedmé místo? Neurazí, ani nenadchne, je to takový normální výsledek. Mě hrozně mrzí, že jsem musel dvakrát vestoje dobíjet. Nebyl jsem rozklepaný, nebylo to tím, že bych se bál. Nevím, co jsem tam vymýšlel, ale štve mě, že jsem týmu dneska nedokázal pomoct.