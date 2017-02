Stojky mi zatím nejdou, snad to ještě přijde, doufá znovu pátý Moravec

Zatím je to pro vás šampionát ve znamení pětek.

V Novém Městě to (v roce 2013) byly čtyřky, v Hochfilzenu to jsou pětky.

Jak to páté místo ze stíhacího závodu berete?

Z poslední položky jsem vyjížděl sedmý a dojel jsem pátý, s tím musím být spokojený. Na kdyby se nehraje, prostě na víc nebylo, takže páté místo beru.

Která z těch chybných ran vás mrzí víc?

U třetí položky to byly všechno rány dole, což je taková klasika, kdy spustím rány brzo. Poslední položku jsem zkoušel zprostřed kvůli koncentraci, ale stejně se to nepovedlo. Bohužel, stojáky mi tady zatím nejdou, snad ten den ještě přijde.

UF, TO BYLA DŘINA. Ondřej Moravec se vydýchává v cíli stíhacího závodu na MS v Hochfilzenu.

Před měsícem byste ale dvě pátá místa ze světového šampionátu bral, ne?

Rozhodně. Sice jsem se před mistrovstvím cítil relativně hodně slušně, věřil jsem, že je to podobné jako před dvěma lety v Kontiolahti (zlato ve smíšené štafetě, stříbro v závodu s hromadným startem a bronz ve vytrvalostním) nebo na olympiádě (stříbra ve smíšené štafetě a ve stíhacím závodu, bronz v tom hromadném), tedy na místech, kde jsem uspěl. Ale dokud nezačnu závodit, jsou to jen odhady. Pocity jsou jedna věc, realita druhá. Ale když si to takhle vezmu, tak v Kontiolahti jsem začal hůře než tady (byl dvakrát devátý), takže stát se může cokoliv.

Běžecky jste se cítil v pohodě?

Jo, v posledním kole jsem měl docela dost sil, to nebyl problém. Jedno kolo se jelo, druhé ne, ale stíhal jsem a když jsem potřeboval, tak jsem s nimi jel, toho bych se nebál. Dneska jsme měli vyrovnané lyže. V sobotu byly výborné, dneska jely všem stejně. Sice tam nebyla ta přidaná hodnota, ale i tak musím servisu poděkovat.

Máte teď před sebou tři volné dny. Jak si je užijete?

Mám tady rodinu, tak ji pojedu navštívit, abych neohrožoval zbytek týmu. Zítra budu mít volný den a pak už začne příprava na dvacku.

Ve vytrvalostním závodu jste bral bronzovou medaili právě v Kontiolahti.

Musím se maximálně zkoncentrovat na střelbu, jen to povede k dobrému výsledku. Ale tenhle vytrvalostní závod se mi bude líbit, ten čtyřkilometrový okruh je šitý pro mě. Je tam přidaná pasáž, kde se jezdí na dva jedna, což mi tady hrozně sedí. Snad se ještě oteplí, protože na tom podle mě vyděláme. Všechno by mi mohlo hrát do karet, ale pořád tam budou čtyři položky a za každou netrefenou ránu minuta navíc. Uvidíme.

Co jste říkal na výkon znovu fenomenálního Martina Fourcada?

Vůbec mě to nepřekvapuje. Spíš jsem byl překvapený z toho, že dal ve sprintu za dvě a předvedl skoro nejhorší sprint za sezonu. Sice letěl jak protržený, ale nestačilo to. Dneska už jsem čekal, že si to pohlídá. A on si to hlídal profesorsky.