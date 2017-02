Moravec: Super mistrovství. Ale dnes už jsem na to vážně neměl

Jak vám dnes závod chutnal?

Spíš jak mi nechutnal. Od druhého kola jsem byl totálně v haj..., normálně to takhle natvrdo musím říct. Protože jinak se to říci nedá. Po dvou nulách vleže jsem vlál úplně na konci toho hlavního balíku. Dnes byl pro mě závod strašně těžký.

Sejmulo vás pět předchozích závodů, z nichž čtyři jste odjel skvěle?

Dá se to i takhle říct. Tak nějak jsem si vyhodnotil, že to dnes nepůjde jinak, než to tam zkusit nakropit na těch stojácích. A když se tak podívám na pořadí, nebyl bych v tom případě moc daleko. Jedna rána by řešila hodně.

A dvě by vás přiblížily k medaili...

No ale to už je hodně velké science-fiction. Ne, dnes jsem na to už opravdu neměl. Můžu si vysypat jedině popel na hlavu.

Předtím jste řešil problémy s dutinami. I to mohl být důvod?

Tentokrát jsem se cítil zdravotně už daleko líp než kterýkoliv jiný den z těch předchozích čtyř závodů. Můj zdravotní stav tu nebyl stoprocentní, ale na ten bych dnes nic nesvaloval. Už ráno jsem cítil, že takové to správné nabuzení tam není.

Přesto jde celkově o jednu z vašich nejvydařenějších vrcholných akcí.

Jednoznačně hodnotím Hochfilzen jako jednu z mých nejlepších velkých akcí kariéry, i když s tím dnešním šestnáctým místem úplně spokojený nejsem. Ale předvedl jsem tu super závody. Z toho mám radost.