Tak to vidí Ježek: „Aspoň se netrmácíme přes celé Welt k šikmoočkám“

„Je bomba, že to dali zpátky do evropskýho domašova a my se nemusíme trmácet přes celé Welt až k šikmoočkám jak v loňským járu. Navrch tam byla taková hicna, že sem byl z toho úplné hotovson, dyž mně z glocny lilo jak z konve,“ připomíná brněnský pilot, že portugalský závod nahradil v kalendáři malajsijský Sepang, kde se jezdci musí vypořádat s extrémními podmínkami.

Jedinému stálému českému účastníkovi seriálu superbiků patří v průběžné klasifikaci 22. příčka. „Dófám, že to tady trocha gómu, a tak zatnu kelcny a ten špíl zajedu aspoň tak, jak naposledy v Říši,“ zmiňuje závodník na Kawasaki poslední vystoupení v Německu, kde skončil těsně za body - na 16. místě.

První závod v Portugalsku je na programu v sobotu v 16.00, v neděli se jede ve stejný čas. Za největší favority považuje Ježek, jemuž s překladem textu do hantecu pomáhal fotograf Mara Paulíček, britské piloty. „Nérychléš tady asi povalí Rea, kerýho fabrická Kawa šlape jak račmeny. Davies ale po něm pude jak slepica po flusu, pač jeho Dukna je taky betálně našláplá.“