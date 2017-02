Srdcem jsem stále Jihočech, tvrdí karlovarský tahoun Hudeček

Jaké jste měl z návratu do Budějovic pocity?

Já jsem mohl hrát lépe. Ale je dobré, že máme alespoň bod a dokázali jsme za stavu 0:2 pro nás zápas ještě vyrovnat. První dva sety jsme hráli opravdu blbě, ale pak jsme domácí dostali pod tlak. I tak musíme být spokojení. Bod se nám hodí, protože chceme skončit po základní části druzí. Škoda, že se nám zranil nahrávač, to je taková kaňka.

Vrátily se vám vzpomínky na doby, kdy jste za Jihostroj hrával?

Samozřejmě, vždyť jsem v této hale strávil mládí. Ale teď už jsem v Karlových Varech, bojuju za ně a takové osobní věci musejí jít stranou.

Vypsal jste v šatně v případě výhry pro spoluhráče prémie?

S trenérem Jirkou Novákem, který je také odchovanec Budějovic, jsme před zápasem klukům něco slíbili. Což je teď už passé, když jsme prohráli.

Sháněl jste lístky před zápasem pro rodinu a kamarády?

Měl jsem tady celou rodinu a spoustu známých. Ale myslím si, že by mi nikdo v Jihostroji lístky zadarmo nedal, tak si všichni museli pěkně zaplatit a zainvestovat do budějovického klubu (směje se).

Co spojení Hudeček a Jihostroj, myslíte na to ještě?

Samozřejmě, že jsem na to myslel. To byl takový můj vysněný návrat, že se vrátím zase do Jihostroje a na jihočeskou palubovku. Dalo by se ale říci, že jsem tu byl nechtěný, když jsem šel zpátky do Čech. Teď dýchám sportovně za Karlovarsko. Ale srdcem jsem pořád Jihočech.