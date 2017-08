V Praze je nejlepší atmosféra ze všech turnajů, chválí Dygrýn

Dvaatřicetiletý Dygrýn spolu s třicátníkem Romanem Zachrlou tvoří nejen jádro týmu s názvem Humpolec, ale také české reprezentace. Proto čekal hlavní opory týmu v posledních týdnech nabitý program se spoustou cestování. S basketbalem 3x3 se Dygrýn a spol. podívali během léta třeba do Mongolska, Dánska, Chorvatska, Nizozemska, Andorry nebo Kanady.

„Nedávno jsme byli na turnaji Masters v kanadském Saskatoonu a před ním jsme měli turnaj osm víkendů v kuse, takže jsme potřebovali trochu zregenerovat. Po Kanadě jsme si dali volný víkend a minulý týden jsme využili turnaj v Banské Bystrici. Tam jsme si vyzkoušeli nějaké věci, co jsme chtěli natrénovat, a ještě se nám podařilo kvalifikovat se na challenger do Lublaně. Takhle těsně před turnajem už jen trénujeme a připravujeme se na Prahu,“ popisuje Dygrýn náročný program posledních týdnů.

V basketbale 3x3 se hraje během dne několik zápasů, a proto je radno mít v týmu mladé muže se spoustou energie. Zkušené Dygrýna se Zachrlou tak pro letošní sezonu doplnil třiadvacetiletý děčínský rozehrávač Ondřej Šiška a nadějný devatenáctiletý mladík Vojtěch Rudický, který ještě letos působil v juniorské extralize v týmu SAM BŠM Brno.

Ondřej Dygrýn (vlevo) z týmu Humpolec během pražského turnaje 3x3 World Tour

„Roman Zachrla byl loni na turnaj v Praze zraněný, proto byl nahrazen Martinem Gniadkem, ale letos je připravený a jsme spolu dobře sehraní. Máme tam dva mladší kluky, k Ondřeji Šiškovi přibyl devatenáctiletý Vojtěch Rudický, takže je to pro nás investice do budoucna a uvidíme, co to přinese. Vojtovi chybí zkušenosti a síla, ale věříme, že to vykompenzuje střelbou,“ popisuje Dygrýn silné stránky týmu.

Oproti loňsku by celek Humpolce neměly trápit žádné zdravotní problémy a do turnaje by tak měl jít v plné síle. „Sestava pro Prahu bude stejná jako na turnaji Masters v Saskatoonu. Jen Ruďa byl na očkování proti břišnímu tyfu a dostal potom teplotu, ale už v týdnu byl v pořádku,“ uklidňuje fanoušky českého basketbalu Dygrýn.

Prague Masters, který se koná už popáté v řadě, tradičně láká ty nejlepší hráče z celého světa a i letos se do Prahy probojovaly dva nejvýše nasazené týmy světa: Novi Sad Al Wahda reprezentující Spojené arabské emiráty v čele s jedničkou hráčského žebříčku Dušanem Bulutem a slovinská Lublaň, obhajující prvenství z loňska. Dygrýn a spol. dostali do základní skupiny právě Novi Sad a chorvatský Záhřeb, ale nebojí se ani hvězd.

„Ve skupině se nechceme vyhnout nikomu. Během turnajů už jsme porazili z té špičky všechny kromě Nového Sadu, takže se nemáme čeho bát. Navíc v základní skupině není špatné dostat silné soupeře, protože se mu alespoň vyhnete ve čtvrtfinále. Neradi bychom se ale potkali ve čtvrtfinále s týmem Ostravy. Když ale tak vyjde los, budeme muset vyhrát,“ říká sebevědomě Dygrýn.

Loni obsadil Humpolec na World Tour Masters v Praze sedmé místo, když vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Saskatoonem z Kanady po velkém boji 13:16. V týmu však zbyl pouze Dygrýn.

„Naším cílem je získat co nejvíce bodů do žebříčku pro Českou republiku a nasbírat zkušenosti. Když se nám bude dařit střelecky, můžeme turnaj i vyhrát, v tom je basket 3x3 nevyzpytatelný. Úspěch na turnaji určuje jeden zápas, a to čtvrtfinále. Když nám vyjde, bude to super úspěch. Základním cílem je postoupit ze skupiny. K tomu musíme vyhrát alespoň jeden zápas a doufat, že se týmy neporazí vzájemně,“ popisuje Dygrýn klíč, podle kterého postoupí ze čtyř tříčlenných skupin vždy dva nejlepší do čtvrtfinále.

Ondřej Dygrýn z Humpolce během pražského turnaje 3x3 World Tour skončil po souboji o míč na zemi.

Prague Masters ve spodní části Václavského náměstí během pěti let získal velmi slušnou reputaci a i díky podpoře fanoušků a krásnému prostředí centra Prahy sem nejlepší týmy rády jezdí. Dygrýn však nezapomíná upozornit na jednu nástrahu, se kterou se zde hráči budou potýkat.

„Turnaj na Václaváku je speciální v tom, že povrch, na kterém se hraje, není položený přímo na chodníku, je tam ještě jedna vrstva, což jsem na turnajích po světě zažil jen v Andoře. Míč tady jinak odskakuje. Na to si musíme dát pozor. Jinak co se týče atmosféry, tak tam bývá nejlepší ze všech turnajů, kde jsem byl, takže se moc těšíme. Má být krásné počasí, tak snad všechno vyjde,“ uzavírá Dygrýn.