Všichni mě plácali po zádech, usmíval se Cink po premiéře na silnici

Před startem cítil velkou nervozitu, všichni čekali, jak si bývalý biker Ondřej Cink po přestupu z terénu poradí s první velkou akcí na silnici. Dopadla nad očekávání, na World Tour závodě se neztratil, po lídru Viscontim byl dokonce druhý nejlepší jezdec nového týmu BahrajnMerida.

„Jsem strašně spokojený, stejně jako všichni v týmu,“ svěřil se poté Cink v rozhovoru pro web supercycling. cz. V Austrálii zvládl celkem šest etap a více než osm set kilometrů. „Podle pohybu v balíku prý vůbec nebylo znát, že to byly moje první závody. To mě potěšilo,“ uvedl někdejší světový šampion v cross-country do 23 let, bronzový z předloňského mistrovství světa dospělých v Andoře a účastník dvou olympijských her.

Přitom před cestou do Austrálie neměl ideální trénink. V Bahrajnu byl tým na prezentaci, skoro celý týden tak Cink nesedl na kolo. „O to víc jsem rád, že to mám zdárně za sebou. Překvapil jsem i sám sebe.“

Včera se po třech týdnech vrátil domů, vrhne se do tréninku a v polovině února ho čeká Ruta Del Sol v Andalusii. „Pak Strade Bianche, Katalánsko, Baskicko, Romandie a Dauphiné...,“ vypočítal Cink nejbližší akce v začátku sezony.

Co sen o některé z Grand Tour, může být jeho splnění po úspěšné premiéře o něco blíž? „Nevím, jestli je to hned první rok dobrý nápad,“ reagoval Cink. „Neříkám, že bych rád nejel, ale potřebuju víc zkušeností. A je otázka, jak moc budu unavený, přece jen je to moje první sezona na silnici. Nerad bych tam jel a po týdnu slezl.“ V Austrálii však své síly otestoval dokonale. Dvakrát vyrazil do úniku, pracoval pro Viscontiho, nevadila mu velká vedra a hlavně – bez problémů zvládl i dvě kopcovité etapy. „Vždyť už jsem jeden malý etapák absolvoval v juniorech,“ vtipkoval Cink. „Ale vážně, ty kopce jsou pro mě osobně super zjištění. Bez nějakého extra tréninku jsem dokázal zajet solidní výsledky. Pokud budu tvrdě pracovat, určitě se posunu dál. Doufám, že to nebyla náhoda,“ věřil cyklista, který vyrůstal v Újezdě u Svatého Kříže, malé obci na Rokycansku.

I ze zkušeností z horských kol se podle něj dá na silnici těžit. „Především techniku. I Peter Sagan říkal, že jak před olympiádou jezdil měsíc na biku a pak zase začal na silnici, bylo to hodně znát,“ uvažoval Cink, ale jinak poznal, jak odlišné cyklistické světy to jsou.

„Tohle je úplně odlišný level. Po druhém dni jsem měl nohy jak z kamene. Biky jsou v tomhle směru jiné. Tam je jeden den závod a pak už nic. Tady člověk musí další den znovu. Naštěstí jsem se pokaždé nějak rozjel,“ oddychl si.

Tenhle křest mu vyšel náramně.